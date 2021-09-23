Экс-чиновник из рубцовской «Рублевки» получил 7 лет за взятку при раздаче соцвыплат

В Алтайском крае осудили бывшего заведующего отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству Геннадия Анищенко, сообщает региональный СК.

Напомним, Анищенко — чиновника и учредителя садоводческого некоммерческого товарищества «Рублевка» — задержали в феврале 2021 года.

По данным следствия, с 2018 по 2019 завотделом получил крупную взятку от местного жителя. В июне уголовное дело направили в суд.

23 сентября СК сообщил, что бывшего чиновника признали виновным в «получении должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере».

«Чиновник, являясь лицом ответственным за исполнение программы на получение социальной выплаты на приобретение жилья, получил 400 тысяч рублей. Деньги предназначались за включение в список участников госпрограммы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края местного жителя, не имеющего права на участие, что позволило гражданину получить социальную выплату для улучшения жилищных условий», — рассказали в ведомстве.

Анищенко вину не признал. Его имущество на сумму более 900 тыс. рублей арестовали в целях обеспечения гражданского иска.

Бывшего чиновника на 7 лет отправили в колонию строгого режима, а также оштрафовали на 4 млн рублей.

Ранее altapress.ru рассказал, как алтайский экс-министр транспорта Александр Дементьев получил взятку и пошел под суд.