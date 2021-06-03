3 июня
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Жизнь

Алтайский чиновник идет под суд за взятку и махинации с социальными выплатами

Экс-заведующий отдела Администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

По данным правоохранителей, в период с декабря 2018 по июль 2019 обвиняемый, будучи ответственным лицом за исполнение программы на получение социальной выплаты на приобретения жилья, получил взятку в 400 тысяч рублей.

Эти деньги предназначались за включение местного жителя в программу на получение соцвыплаты.

Свою вину бывший чиновник не признал. Уголовное дело направлено в суд. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 900 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Сергея Лазарева подозревают в получении взятки.

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