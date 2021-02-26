СК раскрыл детали задержания чиновника в Рубцовской администрации

Как ранее стало известно, речь идет о Геннадии Анищенко.
По данным следствия, с 2018 по 2019 он получил в качестве взятки 400 тыс. рублей от местного жителя. Деньги предназначались для решения вопроса о социальной выплате мужчине в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края.
Преступление выявили оперативники ФСБ России по Алтайскому краю.
В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Следователями и оперативными сотрудниками проведены обыски по месту работы должностного лица, изъяты значимые для следствия документы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — добавили в СК.
Ранее altaperss.ru узнал, что в отношении Александра Бушкова, родного брата депутата АКЗС Николая Бушкова, возбудили уголовное дело в Томской области.