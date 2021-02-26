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Жизнь

Учредителя «Рублевки» задержали на Алтае после обысков в администрации Рубцовского района

В Алтайском крае в администрации Рубцовского района прошли обыски по делу о получении крупной взятки, сообщает ТАСС.

Администрация Рубцовского района.
Администрация Рубцовского района.
rubadm.ru

Обыски прошли в четверг 25 февраля — в здании администрации Рубцовского района.

«В рамках уголовного дела», — коротко пояснили в региональной ФСБ, не уточнив подробностей.

Агентство со ссылкой на источник сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки».

«В ходе обысков задержан один из сотрудников администрации. Размер взятки чиновника пока неизвестен», — рассказал собеседник.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Как уточняет «Политсиб.ру», силовики заинтересовались заведующим отделом по архитектуре и градостроительству Геннадием Анищенко.

«68-летний чиновник не присутствовал на своем рабочем месте, потому что работает удаленно», — добавил источник издания.

Предположительно, размер взятки составил до 1 млн рублей. По неподтвержденной информации, заведующего арестовали. Кстати, он — учредитель садоводческого некоммерческого товарищества «Рублевка».

Ранее алтайские полицейские показали видео эпичного задержания должностных лиц за взятку более 3 млн рублей.

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