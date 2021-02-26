Учредителя «Рублевки» задержали на Алтае после обысков в администрации Рубцовского района

Обыски прошли в четверг 25 февраля — в здании администрации Рубцовского района.
«В рамках уголовного дела», — коротко пояснили в региональной ФСБ, не уточнив подробностей.
Агентство со ссылкой на источник сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Получение взятки».
«В ходе обысков задержан один из сотрудников администрации. Размер взятки чиновника пока неизвестен», — рассказал собеседник.
Как уточняет «Политсиб.ру», силовики заинтересовались заведующим отделом по архитектуре и градостроительству Геннадием Анищенко.
«68-летний чиновник не присутствовал на своем рабочем месте, потому что работает удаленно», — добавил источник издания.
Предположительно, размер взятки составил до 1 млн рублей. По неподтвержденной информации, заведующего арестовали. Кстати, он — учредитель садоводческого некоммерческого товарищества «Рублевка».
Ранее алтайские полицейские показали видео эпичного задержания должностных лиц за взятку более 3 млн рублей.