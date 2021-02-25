Брата депутата АКЗС обвинили во взятке при провозе алтайского леса по Томской области

В отношении Александра Бушкова, родного брата депутата АКЗС Николая Бушкова, возбудили уголовное дело в Томской области, сообщил источник altapress.ru. Эту информацию подтвердили в СК сибирского региона.

По словам источника, дело возбудили 17 февраля по ч. 3 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки». Речь идет о 20 тыс. рублей, которые якобы пытались передать специалисту Департамента лесного хозяйства Томской области.

«Подтверждаю факт возбуждения уголовного дела», — сказала altapress.ru Елена Лебедева, старший помощник руководителя СУ СК по Томской области (по взаимодействию со СМИ).

Обстоятельства возбуждения уголовного дела в ведомстве не уточнили. Однако Лебедева отметила, что у Бушкова есть «обязательство о явке»: «Он должен явиться по вызову в следственные органы».

Как пояснил источник, инцидент с попыткой договориться со специалистом томского Комитета государственного лесного и пожарного надзора произошел 18 января 2021 года.

Лес. Заготовка древесины. Pixabay.com

По словам собеседника, транспортировку древесины из Алтайского края осуществляли «без оформленных в необходимом порядке сопроводительных документов».

«Составили протокол об административном правонарушении в соответствии с лесным законодательством. В целях избежания ответственности хотели договориться с должностным лицом», — уточнил источник.

Стоит отметить, что Николай Бушков — генеральный директор деревообрабатывающего предприятия «Алтай-Форест». Никаких параллелей с делом в отношении брата — не проводим, просто уточняем.

Кстати, куда везли древесину из Алтайского края, в томском СК не сообщили, — как и обстоятельства претензий по возбужденному делу.

Напомним, накануне алтайский губернатор Виктор Томенко оставил под вопросом судьбу компании «Алтай-Форест». С просьбой спасти предприятие к нему обратился региональный Союз промышленников.