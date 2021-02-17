Губернатор Томенко оставил под вопросом судьбу компании «Алтай-Форест»

Предписание прокуратуры
Напомним: 11 февраля Союз промышленников Алтая принял решение единогласно обратиться к главе региона Виктору Томенко с просьбой защитить предприятие «Алтай-Форест», которое принадлежит депутату АКЗС, единороссу Николаю Бушкову. Проблема в том, что частной компании не продлевают аренду лесного участка для ведения работ по представлению прокуратуры.
23 ноября прошлого года краевая прокуратура направило представление в правительство Алтайского края с указанием расторгнуть договор о предоставлении в аренду лесного участка с «Алтай-Форест». Поводом для этого стало якобы нарушение действующего лесного законодательства со стороны арендатора.
Кроме того, в конце 2020 года начальнику Ларичихинского производственного участка компании «Алтай-Форест» предъявили обвинение в незаконной рубке леса в Тальменском районе. Ущерб от этих действий составил якобы более 6,4 млн рублей.
Оштрафован был и сам депутат Бушков. Его привлекли к административной ответственности за якобы имевшиеся многочисленные нарушения при аренде лесного участка. Всего таких нарушений насчитали 55. Причем 33 из них, по данным Министерства природы и экологии Алтайского края, были компанией устранены, а 22 устранить не представляется возможным.
Именно поэтому СПА обратился к губернатору, поставив его в трудное положение. С одной стороны, перед Томенко лежало предписание краевой прокуратуры, С другой, коллектив «Алтай-Фореста» из более чем 600 человек, которые могут лишиться работы, если аренду участка не продлить.
Ответ губернатора
В совещании по сложному вопросу, помимо самого губернатора, участвовали его первый заместитель Александр Лукьянов, глава Тальменского района Сергей Самсоненко, заместитель министра природных ресурсов и экологии Лариса Казанцева. .
В результате Томенко поручил минприроды еще раз «всесторонне изучить ситуацию, провести анализ характера и объема допущенных и устраненных нарушений, причин и обстоятельств, способствовавших их осуществлению, учесть экономическую и социальную значимость предприятия для Тальменского района».
Отдельно губернатор указал на необходимость проанализировать последствия «в части выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству леса в случае расторжения договора аренды».
Только после этого в правительстве края примут решение — продлевать договор аренды с «Алтай-Форестом» или нет.