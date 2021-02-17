Губернатор Томенко оставил под вопросом судьбу компании «Алтай-Форест»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко не ответил ни «да», ни «нет» на просьбу Союза промышленников Алтая спасти лесоперерабатываюущую компанию «Алтай-Форест» из Тальменского района. Совещание на производственную тему состоялось в правительстве края, сообщает пресс-служба.

Предписание прокуратуры

Напомним: 11 февраля Союз промышленников Алтая принял решение единогласно обратиться к главе региона Виктору Томенко с просьбой защитить предприятие «Алтай-Форест», которое принадлежит депутату АКЗС, единороссу Николаю Бушкову. Проблема в том, что частной компании не продлевают аренду лесного участка для ведения работ по представлению прокуратуры.

23 ноября прошлого года краевая прокуратура направило представление в правительство Алтайского края с указанием расторгнуть договор о предоставлении в аренду лесного участка с «Алтай-Форест». Поводом для этого стало якобы нарушение действующего лесного законодательства со стороны арендатора.

«Алтай-Форест.» Олег Богданов

Кроме того, в конце 2020 года начальнику Ларичихинского производственного участка компании «Алтай-Форест» предъявили обвинение в незаконной рубке леса в Тальменском районе. Ущерб от этих действий составил якобы более 6,4 млн рублей.

Оштрафован был и сам депутат Бушков. Его привлекли к административной ответственности за якобы имевшиеся многочисленные нарушения при аренде лесного участка. Всего таких нарушений насчитали 55. Причем 33 из них, по данным Министерства природы и экологии Алтайского края, были компанией устранены, а 22 устранить не представляется возможным.

Именно поэтому СПА обратился к губернатору, поставив его в трудное положение. С одной стороны, перед Томенко лежало предписание краевой прокуратуры, С другой, коллектив «Алтай-Фореста» из более чем 600 человек, которые могут лишиться работы, если аренду участка не продлить.

Ответ губернатора

В совещании по сложному вопросу, помимо самого губернатора, участвовали его первый заместитель Александр Лукьянов, глава Тальменского района Сергей Самсоненко, заместитель министра природных ресурсов и экологии Лариса Казанцева. .



В результате Томенко поручил минприроды еще раз «всесторонне изучить ситуацию, провести анализ характера и объема допущенных и устраненных нарушений, причин и обстоятельств, способствовавших их осуществлению, учесть экономическую и социальную значимость предприятия для Тальменского района».

с. Курочкино питомник «Алтай-Форест»

Отдельно губернатор указал на необходимость проанализировать последствия «в части выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству леса в случае расторжения договора аренды».

Только после этого в правительстве края примут решение — продлевать договор аренды с «Алтай-Форестом» или нет.