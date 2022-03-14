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Политика

Глава Минфина обвинил Запад в попытках вызвать искусственный дефолт в России

Заморозку валютных счетов Центробанка можно расценить как желание Запада создать в России искусственный дефолт, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Силуанов добавил, что Россия готова проводить оплаты в рублях по курсу ЦБ на дату платежа. Что касается выпуска еврооблигаций, то такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах, пишет Газета.Ru.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что дефолт в России из-за санкций, которые были введены на фоне ситуации на Украине, возможен.

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