Глава молодежного парламента Алтайского края «постарел» и сложил полномочия

На сессии молодежного парламента Алтайского края председатель Артем Сингач сложил свои полномочия, сообщает пресс-служба АКЗС. Он достиг предельного возраста для нахождения на посту. Новым руководителем стал Артем Сафонов.

Согласно положению о парламенте, в него избирают представителей в возрасте от 14 до 35 лет. Сингач был депутатом молодежного парламента с 2009 года, а председателем — с 2013 года. Он возглавлял его на протяжении двух созывов подряд.

Спикер краевого заксобрания Александр Романенко поблагодарил Артема Сингача за работу и поздравил его с новым этапом жизненного пути.

«Его организаторские способности обязательно будут использованы на благо региона», — отметил Романенко.

Артем Сингач и Артем Сафонов ( на заднем плане). akzs.ru

На должность нового председателя назначили Артема Сафонова. В молодежном парламенте он с 2014 года, долгое время исполняет обязанности заместителя председателя, представляет Алтайский край в молодежном парламенте при Госдуме, а также возглавляет управления по воспитательной и внеучебной работе АлтГУ.

«Он сможет вывести молодежный парламент на новый виток развития», — сказал Артем Сингач.

Кандидатуру нового председателя поддержали единогласно.