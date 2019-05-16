Глава молодежного парламента Алтайского края «постарел» и сложил полномочия

Согласно положению о парламенте, в него избирают представителей в возрасте от 14 до 35 лет. Сингач был депутатом молодежного парламента с 2009 года, а председателем — с 2013 года. Он возглавлял его на протяжении двух созывов подряд.
Спикер краевого заксобрания Александр Романенко поблагодарил Артема Сингача за работу и поздравил его с новым этапом жизненного пути.
«Его организаторские способности обязательно будут использованы на благо региона», — отметил Романенко.
На должность нового председателя назначили Артема Сафонова. В молодежном парламенте он с 2014 года, долгое время исполняет обязанности заместителя председателя, представляет Алтайский край в молодежном парламенте при Госдуме, а также возглавляет управления по воспитательной и внеучебной работе АлтГУ.
«Он сможет вывести молодежный парламент на новый виток развития», — сказал Артем Сингач.
Кандидатуру нового председателя поддержали единогласно.