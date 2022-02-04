Глава Павловского района ушел в отставку «по собственному желанию»

Павловские депутаты провели внеочередную сессию 4 февраля. Главным вопросом стало досрочное сложение полномочий главы района.
«Руководитель района Антон Воронов подал в отставку „по собственному желанию“. Как говорят в администрации, уход связан с переходом на новое место работы», — рассказали в краевом парламенте.
На сессии присутствовали депутаты АКЗС Анатолий Вытоптов и Николай Данилин. Они поблагодарили Воронова за продуктивную совместную работу в течение пяти лет.
«Павловский район занимает ведущие позиции в рейтингах муниципалитетов Алтайского края, в чем, безусловно, есть заслуга грамотного и эффективного руководства», — подчеркнул Вытоптов.
Исполнять обязанности до избрания нового главы будет первый заместитель главы администрации района Владимир Юдаков.
Воронов возглавил район в 2017 году, в администрации Павловского района работает с 2002 года.
Ранее глава Павловского района разразился сомнительным монологом в поддержку партии власти.