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Политика

Глава Павловского района ушел в отставку «по собственному желанию»

В Алтайском крае на внеочередной сессии Собрания депутатов Павловского района отправили в отставку главу администрации, сообщает АКЗС.

Глава Павловского района Антон Воронов.
Глава Павловского района Антон Воронов.
pavlovsk22.ru

Павловские депутаты провели внеочередную сессию 4 февраля. Главным вопросом стало досрочное сложение полномочий главы района.

«Руководитель района Антон Воронов подал в отставку „по собственному желанию“. Как говорят в администрации, уход связан с переходом на новое место работы», — рассказали в краевом парламенте.

На сессии присутствовали депутаты АКЗС Анатолий Вытоптов и Николай Данилин. Они поблагодарили Воронова за продуктивную совместную работу в течение пяти лет.

«Павловский район занимает ведущие позиции в рейтингах муниципалитетов Алтайского края, в чем, безусловно, есть заслуга грамотного и эффективного руководства», — подчеркнул Вытоптов.

Исполнять обязанности до избрания нового главы будет первый заместитель главы администрации района Владимир Юдаков.

Воронов возглавил район в 2017 году, в администрации Павловского района работает с 2002 года.

Ранее глава Павловского района разразился сомнительным монологом в поддержку партии власти.

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