«Вспоминайте ЕР»: алтайский чиновник разразился сомнительным монологом в поддержку партии власти

Глава Павловского района Антон Воронов дал понять местным жителям, что в районе работает только «Единая Россия». Те, кто ее не поддержал, пусть обращаются к «тем, за кого голосовали» .Об этом пишет « Банкфакс » и ссылается на высказывания чиновника на странице местной газеты «Новая жизнь» в Instagram.

Сначала Воронов поблагодарил избирателей за сохранение «эффективнейшей команды», результаты работы которой «будут видны всем».

Затем он обратился к гражданам, которые поддержали другие партии или вовсе не голосовали.

«Избирателям, голосовавшим за иные партии (45% примерно), не знаю, что вам сказать — связывайтесь с теми, за кого голосовали, пытайтесь найти помощь и пути реализации идей. Жители района, не голосовавшие и не выбравшие своих представителей в органы власти, просто наблюдайте за происходящим, все решат без вас за вас», — высказался глава района.

«Для понимания и гордости за работу в большой команде ЕР» он сообщил, что «все, что делается в районе: дороги, площадки, ремонты — это инициативы депутатов ЕР и администрации — глава Воронов возглавляет ЕР в районе».

«То есть, когда вы едете по отремонтированной дороге, вспоминайте ЕР, по не отремонтированной — тоже, так как больше никто не отремонтирует. Ваш ребенок играет на детской или спортплощадке — это ЕР, фонари на набережной — ЕР, ремонт в школах и садах — ЕР, новое в коммуналке — ЕР. В нашем районе нет других, кто работает», — уверен чиновник.

Антон Воронов ( в центре) в администрации Барнаула. barnaul.org

Жители района бурно отреагировали на такую тираду.

Женщина написала: «Мне вот интересно, как будут выбирать людей, кому нужна помощь? Вы что, знаете поименно, кто за кого голосовал? Вас выбрали — придется заботиться обо всех! Уж извините».

Другой читатель возмутился, что все дороги в районе делает ЕР, хотя деньги на эти цели выделяются из бюджетов разных уровней, пополняемых гражданами и юрлицам, а не из кармана единороссов.

В итоге глава пришел в комментарии со своей личной страницы и стал указывать на то, что люди сами не внесли никакого вклада в развитие муниципалитета и принялся считать их налоговые отчисления.