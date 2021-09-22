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Политика

«Вспоминайте ЕР»: алтайский чиновник разразился сомнительным монологом в поддержку партии власти

Глава Павловского района Антон Воронов дал понять местным жителям, что в районе работает только «Единая Россия». Те, кто ее не поддержал, пусть обращаются к «тем, за кого голосовали» .Об этом пишет «Банкфакс» и ссылается на высказывания чиновника на странице местной газеты «Новая жизнь» в Instagram.

Глава Павловского района Антон Воронов.
Глава Павловского района Антон Воронов.
pavlovsk22.ru

Сначала Воронов поблагодарил избирателей за сохранение «эффективнейшей команды», результаты работы которой «будут видны всем».

Затем он обратился к гражданам, которые поддержали другие партии или вовсе не голосовали.

«Избирателям, голосовавшим за иные партии (45% примерно), не знаю, что вам сказать — связывайтесь с теми, за кого голосовали, пытайтесь найти помощь и пути реализации идей. Жители района, не голосовавшие и не выбравшие своих представителей в органы власти, просто наблюдайте за происходящим, все решат без вас за вас», — высказался глава района.

«Для понимания и гордости за работу в большой команде ЕР» он сообщил, что «все, что делается в районе: дороги, площадки, ремонты — это инициативы депутатов ЕР и администрации — глава Воронов возглавляет ЕР в районе».

«То есть, когда вы едете по отремонтированной дороге, вспоминайте ЕР, по не отремонтированной — тоже, так как больше никто не отремонтирует. Ваш ребенок играет на детской или спортплощадке — это ЕР, фонари на набережной — ЕР, ремонт в школах и садах — ЕР, новое в коммуналке — ЕР. В нашем районе нет других, кто работает», — уверен чиновник.

Антон Воронов (в центре) в администрации Барнаула.
Антон Воронов (в центре) в администрации Барнаула.
barnaul.org

Жители района бурно отреагировали на такую тираду.

Женщина написала: «Мне вот интересно, как будут выбирать людей, кому нужна помощь? Вы что, знаете поименно, кто за кого голосовал? Вас выбрали — придется заботиться обо всех! Уж извините».

Другой читатель возмутился, что все дороги в районе делает ЕР, хотя деньги на эти цели выделяются из бюджетов разных уровней, пополняемых гражданами и юрлицам, а не из кармана единороссов.

В итоге глава пришел в комментарии со своей личной страницы и стал указывать на то, что люди сами не внесли никакого вклада в развитие муниципалитета и принялся считать их налоговые отчисления.

«А теперь вспомните, за кого вы голосовали, если так все плохо, и голосовали ли вообще. Что сделали люди, за кого вы голосовали? Что вы сами сделали для своего села? Участвовали в проектах поддержки инициатив? Еще интересно сложить налоги, которые платите за год и разделить на количество членов семьи, отнять от этой суммы затраты государства на содержание детей в садиках и школах. Это примерно 70 000 на одного ребенка. Можно оценить свой личный вклад в развитие территории. И что касается выборов — проигрывать нужно уметь красиво», — подытожил он.

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