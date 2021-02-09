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Политика

Глава района на Алтае назначил себе замов, которые ранее хотели на его место

Глава Каменского района Иван Панченко назначил сразу трех заместителей. Двое из них ранее боролись за кресло главы района, заметили «Каменские известия».

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

Курировать сферу ЖКХ будет 38-летний Владимир Баранов, который до этого более десяти лет подряд возглавлял Дом культуры в райцентре Баево.

«Социальным» замом назначен 41-летний Павел Глотов. Последние годы он работал в Роспотребнадзоре.

Третий зам, 42-летний Борис Кайзер, будет отвечать за управление делами администрации, архивы, административную комиссию и сферу экономического развития района. До назначения он был временно безработным, добавляет издание.

Двое из трех назначенных на должности (Кайзер и Глотов) заявляли свои кандидатуры на пост главы Каменского района.

Ранее начальник комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Каменского района Валерий Басманов уволился по собственному желанию. Есть версия, что его уход связан с провальной подготовкой к отопительному сезону.

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