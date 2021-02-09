Глава района на Алтае назначил себе замов, которые ранее хотели на его место

Курировать сферу ЖКХ будет 38-летний Владимир Баранов, который до этого более десяти лет подряд возглавлял Дом культуры в райцентре Баево.
«Социальным» замом назначен 41-летний Павел Глотов. Последние годы он работал в Роспотребнадзоре.
Третий зам, 42-летний Борис Кайзер, будет отвечать за управление делами администрации, архивы, административную комиссию и сферу экономического развития района. До назначения он был временно безработным, добавляет издание.
Двое из трех назначенных на должности (Кайзер и Глотов) заявляли свои кандидатуры на пост главы Каменского района.
Ранее начальник комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Каменского района Валерий Басманов уволился по собственному желанию. Есть версия, что его уход связан с провальной подготовкой к отопительному сезону.