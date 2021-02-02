Уволился главный по ЖКХ в проблемном алтайском городе

Начальник комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Каменского района Валерий Басманов уволился по собственному желанию, сообщили «Каменские известия». Есть предположение, что его уход связан с провальной подготовкой к отопительному сезону.

Официально договор с чиновником расторгли 29 января.

Должность начальника комитета Басманов занимал с июня 2019 года после ухода с поста директора МУП «Каменские теплосети».

«Стоит отметить, что многие связывают уход Басманова с провальной подготовкой к отопительному сезону и неготовностью к зиме некоторых котельных. В частности, самой крупной котельной Камня-на-Оби — № 29», — добавляет источник.

В переоборудование этой котельной краевые власти вложили около 40 млн рублей, работы начались еще летом, но так и не закончились. Из трех котлов пока работает только один.

В середине января министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев оценил работу теплоснабжающего комплекса Камня-на-Оби.

Министр пришел к выводу, что властям района «надлежащим образом осуществлять полномочия по координации деятельности ресурсоснабжающих организаций».