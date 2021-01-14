Что узнали алтайские министры в городах, где замерзают люди

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев оценил работу теплоснабжающего комплекса Камня-на-Оби, а министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка посетил социальные объекты и поговорил с жителями Ярового. На выезд чиновники отправились по поручению губернатора Виктора Томенко.

Гилев пообщался с главой Каменского района, руководителями МУП «Каменские теплосети» и депутатами, проинспектировал работу котельных № 29 и 44, детсады, а также поговорил с замерзающими жителями домов.

Министр пришел к выводу, что властям района нужно провести ревизию и создать резерв оборудования и материалов для обеспечения своевременного устранения аварийных ситуаций.

«Кроме этого, необходимо надлежащим образом осуществлять полномочия по координации деятельности ресурсоснабжающих организаций, в том числе по вопросам своевременного приобретения или создания запаса топлива, расчета за потребленную электрическую энергию, проведения ревизии состояния котельного оборудования и тепловых сетей», — цитирует Ивана Гилева пресс-служба правительства края.

Иван Гилев в Камне-на-Оби. министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

Со стороны краевых властей городу оказывается вся необходимая поддержка, уверяет он.

14 января министр посетит Славгород.

13 января Вячеслав Химочка также поработал на выезде. Он посетил Яровое, где ТЭЦ не может работать на полную мощность, а люди начинают замерзать.

«Приезд в город министра связан с тем, что теплоснабжение Ярового находится на особом контроле в правительстве региона и лично у губернатора», — особо подчеркивают краевые власти

Химочка провел короткое совещание в администрации города-курорта, потом побывал в многоквартирных домах, жильцы которых жаловались на низкую температуру в квартирах. В большинстве случаев после запуска второго котла температура начала стабилизироваться.

Визит Вячеслава Химочки в Яровое. минпромэнерго Алтайского края

Министр отметил, что люди относятся с пониманием, видят, что органы власти их не бросили, и понимают что на ТЭЦ делается все необходимое для обеспечения теплом жителей города.

«Станцию не ремонтировали очень много лет. Оборудование сложное, а ремонты капиталоемкие. Аварийность в большой степени связана с тем, что несколько лет назад был нарушен цикл ремонтных работ, и сегодня делаем все, чтобы восстановить цикл по техническому и капитальному ремонту», — отметил министр промышленности.

В соцучреждениях также потеплело — температура стабилизировалась либо близка к норме.

Под конец визита Химочка встретился с коллективом ТЭЦ, где его уверили, что принимают все меры, чтобы отопительный сезон в Яровом прошел спокойно.

Ранее altapress.ru писал, что жители Горняка пожаловались на заоблачные тарифы и холод.