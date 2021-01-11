Берем в постель собаку. У проблемной алтайской ТЭЦ снова вышел из строя котел

Что случилось на каникулах
Котел № 10 остановился вечером 8 января. Об этом на следующее утро сообщили в администрации Ярового. Причиной назвали «отсутствие электропитания механизма котла — поврежден кабель».
На устранение неполадки требуется 3−4 дня, также сообщили в мэрии. ТЭЦ продолжает функционировать — в работе остались котел № 9 и маломощный котел № 7.
В Instagram, где под объявлением об выходе котла из строя — десятки комментариев, многие, хотя и не все, пишут: в домах и квартирах холодно. При этом часть яровчан утверждают — это продолжается с декабря, другие — что стало ощутимо холодно с 1 января.
Что говорят жители Ярового
Температура в квартирах, по словам яровчан, где какая: «на работе — 13 градусов», дома — 16−18 или 18−20 градусов. Но зависит она и от того, как работают обогреватели.
«Сидим на обогревателях, батареи, можно сказать, горячие, но тепла в квартирах нет в этом году, особенно первые этажи и первые подъезды. Мы за десять дней уже намотали 120 кВт», — сокрушается один из подписчиков.
Одна из знакомых altapress.ru включила два кондиционера, чтобы обогреть жилье, а в постель, чтобы не замерзнуть, берут собачку. В соцсетях пишут: тем, у кого в квартире холод, спать приходится в теплой одежде. А ходить в куртке.
Радикальное решение
Больше года назад — в ноябре 2019-го — серьёзные проблемы на ТЭЦ Ярового стали причинам введения здесь режима ЧС. Тогда обсуждалась идея передачи ее ответственному инвестору.
Однако потенциальный инвестор — Сибирская генерирующая компания, владеющая энергмощностями в Барнауле, Бийске и Рубцовске, не принял решение о приходе на эту станцию.
Незадолго до Нового года гендиректор СГК Степан Солженицын пообещал, что компания будет по возможности помогать ее ремонтировать. Но определенности с включением ТЭЦ в «контур» СГК нет.
Один из подписчиков Instagram «Яровских вестей» завил, что дозвонился до горячей линии губернатора Алтайского края и ему обещали прислать комиссию. Пока официального подтверждения этому нет.
А вот другой уже нашел радикальное решение: отрезал свой частный дом от централизованного отопления, установил свой угольный котел и теперь дома тепло.
«Верх безалаберности»
«Каменские известия» рассказали о нескольких поломках в Камня-на-Оби, тоже случившихся в новогодние каникулы. 3 января на котельной № 44 сломалась углеподача — топливо в бункеры пришлось загружать вручную, а на котельной № 29 из трех котлов работал только один.
«В первые дни мы собирали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сначала были мысли ввести режим ЧС, но, подумав, решили, что сможем взять все под контроль, — ввели режим повышенной готовности в связи с падением температурного режима на 44-й котельной. Спустя несколько дней к нам поступили все необходимые для ремонта запчасти и сегодня, думаю, окончательно закроем вопрос по 44-й. В целом, произошедшее считаю верхом безалаберности ответственных лиц. Особенно это касается подготовки к зиме котельной № 29, отапливающей жилой массив и несколько соцобъектов», — рассказал 6 января «Каменский известиям» глава Каменского района Иван Панченко.