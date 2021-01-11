Берем в постель собаку. У проблемной алтайской ТЭЦ снова вышел из строя котел

В новогодние каникулы на ТЭЦ Ярового вновь вышел из строя один из основных котлов. Жители города рассказывают в соцсетях и в беседе с altapress.ru, что в квартирах и домах опять стало холодно.

Что случилось на каникулах

Котел № 10 остановился вечером 8 января. Об этом на следующее утро сообщили в администрации Ярового. Причиной назвали «отсутствие электропитания механизма котла — поврежден кабель».

На устранение неполадки требуется 3−4 дня, также сообщили в мэрии. ТЭЦ продолжает функционировать — в работе остались котел № 9 и маломощный котел № 7.

В Instagram, где под объявлением об выходе котла из строя — десятки комментариев, многие, хотя и не все, пишут: в домах и квартирах холодно. При этом часть яровчан утверждают — это продолжается с декабря, другие — что стало ощутимо холодно с 1 января.

На ТЭЦ Ярового , ноябрь 2019 года. Instagram правительства АК.

Что говорят жители Ярового

Температура в квартирах, по словам яровчан, где какая: «на работе — 13 градусов», дома — 16−18 или 18−20 градусов. Но зависит она и от того, как работают обогреватели.

«Сидим на обогревателях, батареи, можно сказать, горячие, но тепла в квартирах нет в этом году, особенно первые этажи и первые подъезды. Мы за десять дней уже намотали 120 кВт», — сокрушается один из подписчиков.

Одна из знакомых altapress.ru включила два кондиционера, чтобы обогреть жилье, а в постель, чтобы не замерзнуть, берут собачку. В соцсетях пишут: тем, у кого в квартире холод, спать приходится в теплой одежде. А ходить в куртке.

ТЭЦ Ярового. Скриншот видео / Информационный центр Яровое

Радикальное решение

Больше года назад — в ноябре 2019-го — серьёзные проблемы на ТЭЦ Ярового стали причинам введения здесь режима ЧС. Тогда обсуждалась идея передачи ее ответственному инвестору.

Однако потенциальный инвестор — Сибирская генерирующая компания, владеющая энергмощностями в Барнауле, Бийске и Рубцовске, не принял решение о приходе на эту станцию.

На ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Незадолго до Нового года гендиректор СГК Степан Солженицын пообещал, что компания будет по возможности помогать ее ремонтировать. Но определенности с включением ТЭЦ в «контур» СГК нет.

Один из подписчиков Instagram «Яровских вестей» завил, что дозвонился до горячей линии губернатора Алтайского края и ему обещали прислать комиссию. Пока официального подтверждения этому нет.

А вот другой уже нашел радикальное решение: отрезал свой частный дом от централизованного отопления, установил свой угольный котел и теперь дома тепло.

Уголь в Камне-на-Оби. Altairegion22.ru

«Верх безалаберности»

«Каменские известия» рассказали о нескольких поломках в Камня-на-Оби, тоже случившихся в новогодние каникулы. 3 января на котельной № 44 сломалась углеподача — топливо в бункеры пришлось загружать вручную, а на котельной № 29 из трех котлов работал только один.