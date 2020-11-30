Превратится в труху. 300 чиновников и энергетиков на алтайском примере разбирали, как спасти теплоэнергетику

Мы ее теряем, состояние критичное — примерно так описали теплоэнергетику страны на рабочей группе «Энергетика» Госсовета России, прошедшей 27 ноября в режиме онлайн (в ней принял участие altapress.ru). Но болезнь отрасли под названием «старение» поддается лечению — в ходе заседания не раз звучала мысль, что лекарство, впервые использованное в Рубцовске, эффективно, и надо всем регионам его принять. Впрочем, нашлись и скептики.

Испробовали впервые

Altapress.ru не раз писал о крупных инвестициях в теплоснабжение Рубцовска. Как и о том, что одним из условий этого стал новый механизм расчета тарифов — «альтернативная котельная», о которой и шла речь на рабочей группе.

На Рубцовске его испробовали впервые в России. И глава минпромэнерго края Александр Климин, выступая на рабочей группе (а подключено было около 300 федеральных и региональных чиновников и энергетиков и 80 СМИ), рассказал, что получилось в итоге.

Онлайн-заседание рабочей группы Госсовета 27 ноября 2020 года. Altapress.ru

До энергоперестройки в подготовку к отопительному сезону одного только Рубцовска из бюджета вливали по 1,5−2 сотне миллионов рублей в год. К примеру, в 2012—2015 годах — 570 млн рублей, рассказал Климин. Частных инвестиций не было. Бюджетные деньги не помогали, система старела.

После того, как дочка Сибирской генерирующей компании (СГК) взяла в Рубцовске муниципальные тепловые объекты в концессию, а тарифы ей установили по новому методу, компания вложила больше 2 млрд рублей.

При этом количество отключенных потребителей в отопительный сезон уже сократилось более чем в четыре раза. Бюджетные деньги в теплоэнергетику больше не вкладывают.

Онлайн-заседание рабочей группы Госсовета 27 ноября 2020 года. Altapress.ru

Впереди Бийск

В Барнауле, где модернизировать теплоэнергетику начали позже, но тоже на условиях перехода к «альткотельной», количество отключенных от тепла стало меньше в 1,6 раза, сказал алтайский министр.

Бюджетная экономия Барнаула: 95 млн рублей в год — ему больше не надо компенсировать из бюджета слишком высокие тарифы жителям поселка Южный.

Тарифы на тепловую энергию в Барнауле, согласно договоренностям сторон, будут расти на уровень инфляции +2%.

Как в «Бийскэнерго» работают над повышением конкурентоспособности и сокращением издержек. архив ООО «Бийскэнерго»

И вот следующим будет Бийск, сказал Климин. Документы на переход «Бийскэнерго» (входит в СГК) находятся в правительстве РФ на утверждении. Тарифы для потребителей «Бийскэнерго» будут ежегодно увеличиваться на уровень инфляции +3%, у 16 тыс жителей тарифы понизятся на 41%.

Ежегодная экономия средств бюджета за счет сокращения субсидирования межтарифной разницы составит порядка 100 млн рублей. И будет направлена на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и холодного водоотведения, — рассказал Александр Климин.

Превышает все разумные пределы

По стопам небольшого Рубцовска идет сейчас один российский город за другим, в том числе миллионники. В целом на «альтернативную котельную» перешли 13 населенных пунктов страны.

Судя по инвестпроектам, уже утвержденным правительством России, инвестиции (преимущественно частные) в теплоснабжение возрастут на 92 млрд рублей, сказал новый министр энергетики России Николай Шульгинов.

А если прибавить и те проекты, которые еще только находятся на рассмотрении, — 152 млрд.

И все же этого крайне мало — только 6% от необходимого. По расчетам Минэнерго России, чтобы привести российское теплоснабжение в нормативное состояние, надо 2,5 трлн рублей.

Онлайн-заседание рабочей группы Госсовета 27 ноября 2020 года. Altapress.ru

«Состояние систем теплоснабжения достигло критического уровня, износ котельных больше 55%, износ сетей больше 63%, в ряде случаев доходит до критической цифры — 90%. Потери в теплосетях превышают все разумные пределы. Темпы обновления инфраструктуры теплоснабжения должны быть в 3−4 раза выше существующих», — сказал Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области и руководитель рабочей группы.

Через 10 лет система теплоснабжения превратится в труху — так описали перспективы в крупнейшей частной энергокомпании «Т Плюс» (обеспечивает теплом Екатеринбург, Самару, Ульяновск и другие города).

Онлайн-заседание рабочей группы Госсовета 27 ноября 2020 года. Altapress.ru

Механизм работает

Сибирская генерирующая компания намерена вложить в уже утвержденные проекты 20 млрд рублей, сообщил Степан Солженицын, гендиректор СУЭК и СГК. Но в работе и другие заявки, планируемые инвестиции — еще 20 млрд.

«В целом наша программа по модернизации теплоснабжения может достигнуть 60 млрд», — сказал Солженицын.

«Т Плюс» видит потенциал инвестиций в сумме 85 млрд рублей, оценил гендиректор компании Андрей Вагнер.

Словом, механизм работает, инвестиции привлекает. В Кемеровской области «альткотельную будут продвигать», сказал Сергей Цивилев. Но почему всего 13 населенных пунктов страны на него перешли (удивился он)?

Отопление. unsplash.com

Поживем — увидим

Чтобы в теплоэнергетику было вложена необходимая для приведения ее в норму сумма (2,5 трлн), нужно, чтобы в течение 5−7 лет на «альткотельную» переходили по 40 городов в год, объяснил Николай Шульгинов.



При этом министр энергетики об этом механизм отозвался, скорее, осторожно: о системных тенденциях, сложившихся после перехода на «альткотельную», говорить преждевременно, заявил он.

Полный эффект программы будет получен в течение всего инвестиционного периода, — объяснил министр энергетики.

Ремонт и строительство тепловых сетей в Барнауле. Источник: СГК

Вопрос контроля исполнения

Вопрос о росте тарифов поднял замруководителя ФАС России Виталий Королев. Он заявил, что все механизмы его сдерживания есть. Причем в ряде городов при переходе на «альткотельную» цены на тепловую энергию вообще замораживаются на несколько лет.

А вот вопросы, связанные с контролем исполнения обязательств, остаются.

Заключается соглашение, инвестор берет на себя обязательства, но четких механизмов контроля, которые позволили бы обеспечить исполнение обязательств, в настоящее время нет. Мы пока не видели больших проблем, но они могут возникнуть, если инвестор не будет исполнять обязательства, — сказал чиновник.

Впрочем, Королев объяснил, что над созданием внятной системы контроля в правительстве как раз работают.

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Слишком оптимистично

Пожалуй, единственным энергетиком, кто выразил скепсис, был Павел Шацкий, зам гендиректора компании «Газпромэнергохолдинг» (владеет, в частности, «Мосэнерго»).

По его словам, во многих регионах система теплоснабжения деградировала настолько, что тариф, рассчитанный по методу альткотельной, будет ниже необходимого для создания инвестиционных стимулов. И он не удивлен, что перешедших на этот метод так мало.

Износ в этих регионах на катастрофическом уровне, а уровень альткотельной ниже текущего тарифа. Говорить о создании какого-то стимула к переходу на эту модель — на мой взгляд, это слишком оптимистично, — сказал Шацкий.

Что такое альтернативная котельная

О том, что такое метод альтернативной котельной, весьма популярно рассказал Максим Новов, директор подразделения Сибирской генерирующей компании в Рубцовске, в интервью «Российской газете».

Директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов. Дмитрий Лямзин