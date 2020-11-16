Два города и шесть районов Алтайского края оказались не готовы к зиме

Ростехнадзор проверил все города и районы Алтайского края на готовность к отопительному сезону 2020−2021. Готовыми оказались не все, сообщили в краевом минстрое.

Из 138 муниципалитетов паспорта готовности к отопительному сезону получили 130. Это 94%, что на три территории больше, чем в прошлом году.

Восемь пока паспорта не получили: это Алейск и Яровое, а также Бурлинский, Заринский, Каменский, Табунский, Тальменский и Хабарский районы.

Им выдали акты с замечаниями, которые нужно устранить, после чего Ростехнадзор проведет повторную проверку.

«Вместе с тем, отопительный сезон в населенных пунктах проходит в штатном режиме», — подчеркнули в минстрое.

В 2020 году на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона потратили 1,5 млрд рублей. Отремонтировали или заменили 110 котлоагрегатов, 62,4 км тепловых и 85 км водопроводных сетей.

Уголь на ТЭЦ Ярового. Altapress.ru

К началу отопительного сезона общий объем угля для теплоснабжения на площадках края составлял более 130 тыс. тонн, также сформировали резервный запас.

Ранее алтайский министр ЖКХ Иван Гилев рассказал о начале отопительного сезона и огромных долгах.

Отметим, что в Яровом до сих пор действует постановление правительства Алтайского края от 21 ноября 2019 года о введении в городе режима ЧС в связи с ситуацией на местной ТЭЦ.