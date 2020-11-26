«Будем разбираться». СГК прокомментировала снижение тарифа на отопление в Барнауле

Снижение вместо роста
Как уже сообщал altapress.ru, с 1 июля 2021 года цена на тепловую энергию для клиентов «Барнаульской генерации» (входит в СГК) снизится с 1 991,52 рублей за гигакалорию до 1 882,47 рублей. То есть на 109,05 рублей.
Между тем, незадолго до старта большой программы реновации теплосетей в Барнауле власти края рассказали: цену на тепловую энергию для барнаульской «дочки» СГК будут корректировать на уровень инфляции плюс 2%. Это нужно, чтобы инвестиции окупились.
В деньгах это означало рост цены гигакалории примерно на 100 рублей в год в течение 10 лет. По этим расчетам, с 1 июля 2021 года цена должна была составить 2105,04 рубля (+ 5,7% к 2020 году, или 113,52 рублей).
По расчетам Минэкономразвития
Как объяснили в СГК, снижение вызвано применением в расчетах нескольких макроэкономических показателей: индекса потребительских цен, индексов цен производителей и ключевой ставки Банка России.
Это предусмотрено методикой расчета предельного уровня цены на тепловую энергию в ценовых зонах теплоснабжения, утвержденной правительством РФ (а в Барнауле ценовая зона введена в августе 2019 года).
Эти индексы определяет Минэкономразвития РФ. По их прогнозу, в 2020 году ожидается снижение цен производителей продукции топливно-энергетического комплекса.
Это в свою очередь, в соответствии с методикой определения предельной цены на тепловую энергию, приводит к тому, что и роста цен на тепло в следующем году не предвидится, — объяснили в СГК.
Договаривались о другом
В СГК однако говорят, что цены производителей растут, а не снижаются, как прогнозировали в МЭР. Например, за год металл, а значит и на трубы для теплотрасс, подорожал на 25%. Притом, что индекс потребительских цен установлен на уровне 3,2%.
На металл цены выросли намного больше, и мы не заметили, чтобы на другие товары цены снизились, — отметили в СГК.
Самое главное — в том, что применение этих индексов при определении предельной цены на тепловую энергию входит в противоречие с принципами установления стоимости тепла для конечных потребителей, закрепленными в договоренностях между нами и городом Барнаулом, — напомнили в СГК.
Между тем, именно эти договоренности о цене на 10-летний период стали основой для принятия и выполнения инвестиционного плана СГК.
За два года мы вложили в тепловые сети Барнаула 2,5 млрд рублей, и планируем, как и было договорено, вложить еще 5,5 млрд. Мы не считаем, что было бы правильным сокращать вложения в тепловые сети Барнаула, их надо увеличивать, — полагают энергетики.
Будут новые консультации
В СНК предположили, что причина этого — несовершенство законодательства и конфликт разных норм. И это проблема не только Барнаула, но и всех городов России, которые перешли на новую модель тарифного регулирования.
Но время еще есть, будем разбираться — в этом заинтересованы и энергетики, и регулятор, и власти. Никто не хочет ломать то, что стало приносить очевидный результат для людей.
В любом случае, чем бы не закончились уточнения и новые консультации, мы можем твердо обещать, что мы выполним любое решение РЭК (управления края по госрегулированию цен и тарифов. — Прим. altapress.ru), и что цена тепла в Барнауле не будет выше уровня, установленного нашим соглашением с городом, — сообщили в СГК.