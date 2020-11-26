«Будем разбираться». СГК прокомментировала снижение тарифа на отопление в Барнауле

Снижение цены на тепловую энергию для основного поставщика в Барнауле, которое произойдет с 1 июля 2021 года, прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании». В энергокомпании предположили, что причиной этого стало несовершенство законодательства. И напомнили, что крупные инвестиционные вложения в теплосети Барнаула были начаты на других условиях.

Снижение вместо роста

Как уже сообщал altapress.ru, с 1 июля 2021 года цена на тепловую энергию для клиентов «Барнаульской генерации» (входит в СГК) снизится с 1 991,52 рублей за гигакалорию до 1 882,47 рублей. То есть на 109,05 рублей.

Между тем, незадолго до старта большой программы реновации теплосетей в Барнауле власти края рассказали: цену на тепловую энергию для барнаульской «дочки» СГК будут корректировать на уровень инфляции плюс 2%. Это нужно, чтобы инвестиции окупились.

В деньгах это означало рост цены гигакалории примерно на 100 рублей в год в течение 10 лет. По этим расчетам, с 1 июля 2021 года цена должна была составить 2105,04 рубля (+ 5,7% к 2020 году, или 113,52 рублей).

Инфляция в АК. Pixabay.com , Altapress.ru

По расчетам Минэкономразвития

Как объяснили в СГК, снижение вызвано применением в расчетах нескольких макроэкономических показателей: индекса потребительских цен, индексов цен производителей и ключевой ставки Банка России.

Это предусмотрено методикой расчета предельного уровня цены на тепловую энергию в ценовых зонах теплоснабжения, утвержденной правительством РФ (а в Барнауле ценовая зона введена в августе 2019 года).

Эти индексы определяет Минэкономразвития РФ. По их прогнозу, в 2020 году ожидается снижение цен производителей продукции топливно-энергетического комплекса. Это в свою очередь, в соответствии с методикой определения предельной цены на тепловую энергию, приводит к тому, что и роста цен на тепло в следующем году не предвидится, — объяснили в СГК.

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Договаривались о другом

В СГК однако говорят, что цены производителей растут, а не снижаются, как прогнозировали в МЭР. Например, за год металл, а значит и на трубы для теплотрасс, подорожал на 25%. Притом, что индекс потребительских цен установлен на уровне 3,2%.

На металл цены выросли намного больше, и мы не заметили, чтобы на другие товары цены снизились, — отметили в СГК. Самое главное — в том, что применение этих индексов при определении предельной цены на тепловую энергию входит в противоречие с принципами установления стоимости тепла для конечных потребителей, закрепленными в договоренностях между нами и городом Барнаулом, — напомнили в СГК.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Между тем, именно эти договоренности о цене на 10-летний период стали основой для принятия и выполнения инвестиционного плана СГК.

За два года мы вложили в тепловые сети Барнаула 2,5 млрд рублей, и планируем, как и было договорено, вложить еще 5,5 млрд. Мы не считаем, что было бы правильным сокращать вложения в тепловые сети Барнаула, их надо увеличивать, — полагают энергетики.

Одна из труб , которая еще недавно проходила под землей. Анна Зайкова.

Будут новые консультации

В СНК предположили, что причина этого — несовершенство законодательства и конфликт разных норм. И это проблема не только Барнаула, но и всех городов России, которые перешли на новую модель тарифного регулирования.