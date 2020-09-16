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Жизнь

Министр Химочка: жители алтайского города Яровое этой зимой не замерзнут

Жители курортного города Яровое в Алтайском крае могут быть уверены в том, что предстоящей зимой не замерзнут в своих квартирах. Ответственное заявление сделал 16 сентября на заседании правительства региона Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики. По его словам краевые власти делают для этого все возможное и даже готовы будут в скором времени отменить режим ЧС, введенный в Яровом год назад.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
Instagram altai_government_open

Ситуация по подготовке к отопительному сезону в Яровом рассматривалась на правительстве отдельно.

Напомним, в прошлом году краевые власти вынуждены были вмешаться в ситуацию с подготовкой к зиме в Яровом из-за плохой работы, по их оценкам, владельца ТЭЦ — компании ТПК «Ресурс». 22 ноября, когда ударили первые морозы, в городе объявили режим ЧС.

В квартирах горожан стоял холод, горячая вода подавалась с перебоями.

На ТЭЦ Ярового, ноябрь 2019 года.
На ТЭЦ Ярового, ноябрь 2019 года.
Instagram правительства АК.

Губернатор Томенко на жалобы среагировал быстро и отправил в Яровое специальную комиссию с участием двух действующих вице-губернаторов (Игорь Степаненко, Александр Климин) и одного министра (Иван Гилев).

Проанализировав ситуацию на месте, они приняли решение забрать станцию у частной компании и передать ее в пользование муниципальному предприятию. При этом МУПу активно помогала и консультировала его работников «Сибирская генерирующая компания».

Благодаря этому Яровое с грехом пополам зиму пережило.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Анна Зайкова.

На заседании правительства Сергей Химочка доложил, что в рамках подготовки к зиме в Яровом выполнены следующие работы:

  • на ТЭЦ в полном объеме проведена очистка зоны шлакоудаления,
  • готов к работе котел № 7,
  • к 26 сентября будет готов к работе в зимний период при самых низких температурах котел № 9,
  • еще один резервный котел отремонтируют к 10 октября,
  • заключен договор с СГК по аварийному обслуживанию станции,
  • закуплено 12 тыс. тонн угля и 850 тонн мазута, что выше положенных нормативов.

«Все необходимое для нормального прохождения отопительного сезона в Яровом делается. Однако паспорт готовности город, скорее всего, не получит, потому что требуется серьезное обновление котельного оборудования», — сообщил Сергей Химочка.

Тем не менее, Виктор Томенко положительно оценил работу подчиненных по спасению Ярового и поручил им через месяц вернуться к снятию режим ЧС в городе. Но при условии, что все пункты плана подготовки к зиме чиновниками и энергетиками будут выполнены.

Он подчеркнул, что продолжает держать ситуацию на личном контроле.

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