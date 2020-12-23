«Горячая точка». Степан Солженицын прокомментировал участие СГК в самой проблемной алтайской ТЭЦ

В Сибирской генерирующей компании (СГК) не принято решение о вхождении в Яровое в качестве оператора местной ТЭЦ. Но компания будет продолжать оказывать помощь. О том, какая это может быть помощь, гендиректор СГК Степан Солженицын рассказал в ходе прямого эфира в Instagram компании 22 декабря.

«Продолжает обсуждаться»

Вопрос о возможной передаче СГК проблемной электростанции Ярового обсуждается как минимум год.

В алтайском филиале СГК одной из причин затягивания решения называли то, что ТЭЦ принадлежит частному собственнику. Между тем, по решению арбитражного суда ТЭЦ возвращена в муниципальную собственность.

И все же в СГК вопрос об участии компании в нормализации работы станции «продолжает обсуждаться», сказал гендиректор Солженицын.

Горячая точка

По словам Степана Солженицына, Яровое — одна из проблемных точек, но компания остается «на связи с Алтайским краем» и продолжает вести диалог с властями.

При этом в СГК не рассматривают проблемную ТЭЦ как проект для развития бизнеса.

Степан Солженицын в ходе онлайн-общения с журналистами. Altapress.ru

«Просто есть горячие точки, особо тяжелые, трудные точки. И Яровое — это одна из таких точек. И поэтому Алтайский край смотрит на нас как на компанию, которая является ответственным инвестором и может помогать. Чем именно и как именно? Разными методами. Как минимум — смотреть на возможности, помогать, ремонтировать. Но это не то же самое, что войти в Яровое и взять за него полностью ответственность. В общем, мы с краем — в продолжающемся диалоге на этот счет», — сказал Степан Солженицын.

ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Впрочем, отвечая на вопрос, рассматривает ли СГК приобретение новых энергетических объектов, Степан Солженицын сказал, что это «нормальная, регулярная часть нашей деятельности».

Мы всегда открыты к этому, всегда смотрим, что вокруг есть. Это может быть как купля, так и продажа — у нас нет задачи остаться на одном месте и делать всегда одно и то же. Где-то появляется более эффективный собственник, чем мы, где-то может быть мы по каким-то синергиям более эффективный собственник, чем текущий. Поэтому купля и продажа энергоактивов — это не какое-то уникальное событие, — сказал гендиректор СГК.

Ранее altapress.ru сообщал, что в Яровом до сих пор действует режим ЧС, объявленный 22 ноября 2019 года.

Напомним, в ноябре 2019 года город едва не замерз из-за отсутствия угля и краевые власти вынуждены были забрать станцию у «дочки» ее тогдашнего собственника (компании ТПК «Ресурс») и передать ее в управление муниципальному предприятию.