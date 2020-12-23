«Горячая точка». Степан Солженицын прокомментировал участие СГК в самой проблемной алтайской ТЭЦ

«Продолжает обсуждаться»
Вопрос о возможной передаче СГК проблемной электростанции Ярового обсуждается как минимум год.
В алтайском филиале СГК одной из причин затягивания решения называли то, что ТЭЦ принадлежит частному собственнику. Между тем, по решению арбитражного суда ТЭЦ возвращена в муниципальную собственность.
И все же в СГК вопрос об участии компании в нормализации работы станции «продолжает обсуждаться», сказал гендиректор Солженицын.
Горячая точка
По словам Степана Солженицына, Яровое — одна из проблемных точек, но компания остается «на связи с Алтайским краем» и продолжает вести диалог с властями.
При этом в СГК не рассматривают проблемную ТЭЦ как проект для развития бизнеса.
«Просто есть горячие точки, особо тяжелые, трудные точки. И Яровое — это одна из таких точек. И поэтому Алтайский край смотрит на нас как на компанию, которая является ответственным инвестором и может помогать.
Чем именно и как именно? Разными методами. Как минимум — смотреть на возможности, помогать, ремонтировать. Но это не то же самое, что войти в Яровое и взять за него полностью ответственность. В общем, мы с краем — в продолжающемся диалоге на этот счет», — сказал Степан Солженицын.
Впрочем, отвечая на вопрос, рассматривает ли СГК приобретение новых энергетических объектов, Степан Солженицын сказал, что это «нормальная, регулярная часть нашей деятельности».
Мы всегда открыты к этому, всегда смотрим, что вокруг есть. Это может быть как купля, так и продажа — у нас нет задачи остаться на одном месте и делать всегда одно и то же.
Где-то появляется более эффективный собственник, чем мы, где-то может быть мы по каким-то синергиям более эффективный собственник, чем текущий. Поэтому купля и продажа энергоактивов — это не какое-то уникальное событие, — сказал гендиректор СГК.
Ранее altapress.ru сообщал, что в Яровом до сих пор действует режим ЧС, объявленный 22 ноября 2019 года.
Напомним, в ноябре 2019 года город едва не замерз из-за отсутствия угля и краевые власти вынуждены были забрать станцию у «дочки» ее тогдашнего собственника (компании ТПК «Ресурс») и передать ее в управление муниципальному предприятию.