Директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов ежедневно получает по WhatsApp отчет о состоянии ТЭЦ Ярового и детально изучает ее ремонтную программу. Но решение о переходе этого актива к СГК еще не принято. В том числе потому, что у станции есть частный собственник. Тем временем власти Ярового пытаются вернуть станцию в муниципалитет и уже достигли некоторого успеха.

Пока консультируем

Разговоры о том, что проблемная ТЭЦ Ярового, из-за проблем которой в ноябре 2019 года в городе ввели ЧС, перейдет под управление СГК, ведутся с лета прошлого года. Тогда о намерениях властей пристроить актив в другие руки заявил представитель собственника ТЭЦ.

Однако СГК, в состав которой входят энергоактивы в Барнауле, Бийске и Рубцовске, до недавнего времени позиционировала себя скорее как консультанта и помощника, чем претендента на проблемный энергоактив в Яровом. Именно эту позицию Игорь Лузанов дипломатично обозначил, отвечая на вопрос atapress.ru о возможном вхождении СГК на ТЭЦ города-курорта.

«СГК специализируется на крупных объектах, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электроэнергии, а город Яровое небольшой, всего 18 тыс жителей, и там возможен иной подход», — объяснил директор.

Уголь в Яровом. Instagram altai_government_open

Предупреждали год назад

В том, что теплоснабжение Ярового нуждается в эффективных решениях, эксперты давно не сомневается — к примеру, о крупных проблемах в отопительном сезоне 2019−2020 году предупреждали в Ростехнадзоре год назад.

Да и сами жители Ярового говорили — готовы поставить в квартирах печки. Настолько их напугала деградация единственного в городе теплоисточника.

Однако инвестиции в ее реанимацию эксперты ранее оценивали в 500 млн рублей — это больше бюджета города-курорта на 2019 год (492 млн). До недавнего времени собственник — компания «ТПК Ресурс» — намерений вложить крупные средства пока не выказывал. А сегодня его до управления ТЭЦ не допускают.

При этом детальный анализ, проведенный СГК, показал: положение там еще хуже, чем говорили раньше.

На ТЭЦ Ярового , ноябрь 2019 года. Instagram правительства АК.

Кувыркались всю зиму

Лузанов говорит, что сейчас ему ежедневно поступает на телефон информация о происходящем на ТЭЦ. В СГК передали на экспертную оценку ремонтную программу яровской станции на 2020 год. Консультанты и специалисты СГК регулярно выезжают на проблемную ТЭЦ в командировки — надаивать оборудование и изучать его состояние.

«Мы видели и знаем, как они там кувыркались всю зиму», — отметил Лузанов.

И вот теперь в СГК свое мнение о состоянии оборудования пересмотрели — оно стало более пессимистичным. «Но не безнадежным», — все же сказал энергетик.

Игорь Лузанов , директор алтайского филиала СГК. Анна Зайкова.

Есть разные варианты

Однако судьба станции до сих пор не решена — во-первых, потому, что есть разные варианты. Кроме перехода под управление СГК обсуждается, например, строительство в городе новой котельной. Или же перевод работы этой ТЭЦ на режим котельной — без выработки электроэнергии, которая приносит оператору крупные убытки.

«Рассматривается и такой вариант — протянуть газопровод. Для этого надо договориться с „Газпромом“. А Яровскую ТЭЦ сохранять в режиме поддержания — естественно, даже в этом режиме необходимы вливания, чтобы станция работала еще пять лет. Пока все варианты в стадии рассмотрения.», — объяснил Игорь Лузанов.

Но пока собственником станции остается ТПК «Ресурс». И это одно из препятствий для принятия решения. «Мы же не можем зайти и сказать — подвиньтесь, мы здесь будем работать», — объяснил Игорь Лузанов.

При этом в городе, по данным altapress.ru, до сих пор сохраняется режим ЧС.

На ТЭЦ Ярового. Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

Прекратить договор купли-продажи

Между тем администрация Ярового уже выиграла в первой инстанции суд по возврату ТЭЦ в собственность муниципалитета, решение вынесено в конце марта. Решение это наблюдатели считают любопытным.

В суде администрация потребовала признать договор купли-продажи прекратившимся, так как собственник не высполнил взятые на себя обязательства, заключив в 2016 году договор купли-продажи. Кроме того, как считали в мэрии, ведение режима ЧС внеоспоримо свидетельствует о ненадлежащем исполнении собственником своих обязательства.

И вот в итоге 23 марта суд постановил признать договор купли-продажи ТЭЦ прекратившимся с 20 января 2020 года — именно такую, редкую и неожиданную — формулировку применил судья.

Возвращаются ли при этом собственнику деньги, в решении арбитража не указано. В конце апреля компания «ТПК Ресурс» подала апелляционную жалобу на это решение.

На ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

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