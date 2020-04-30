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30 апреля 14°C

«Мы не можем сказать частнику — подвинься». В СГК прокомментировали судьбу самой проблемной алтайской ТЭЦ

Директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов ежедневно получает по WhatsApp отчет о состоянии ТЭЦ Ярового и детально изучает ее ремонтную программу. Но решение о переходе этого актива к СГК еще не принято. В том числе потому, что у станции есть частный собственник. Тем временем власти Ярового пытаются вернуть станцию в муниципалитет и уже достигли некоторого успеха.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
Скриншот видео / Информационный центр Яровое

Пока консультируем

Разговоры о том, что проблемная ТЭЦ Ярового, из-за проблем которой в ноябре 2019 года в городе ввели ЧС, перейдет под управление СГК, ведутся с лета прошлого года. Тогда о намерениях властей пристроить актив в другие руки заявил представитель собственника ТЭЦ.

Однако СГК, в состав которой входят энергоактивы в Барнауле, Бийске и Рубцовске, до недавнего времени позиционировала себя скорее как консультанта и помощника, чем претендента на проблемный энергоактив в Яровом. Именно эту позицию Игорь Лузанов дипломатично обозначил, отвечая на вопрос atapress.ru о возможном вхождении СГК на ТЭЦ города-курорта.

«СГК специализируется на крупных объектах, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электроэнергии, а город Яровое небольшой, всего 18 тыс жителей, и там возможен иной подход», — объяснил директор.

Уголь в Яровом.
Уголь в Яровом.
Instagram altai_government_open

Предупреждали год назад

В том, что теплоснабжение Ярового нуждается в эффективных решениях, эксперты давно не сомневается — к примеру, о крупных проблемах в отопительном сезоне 2019−2020 году предупреждали в Ростехнадзоре год назад.

Да и сами жители Ярового говорили — готовы поставить в квартирах печки. Настолько их напугала деградация единственного в городе теплоисточника.

Однако инвестиции в ее реанимацию эксперты ранее оценивали в 500 млн рублей — это больше бюджета города-курорта на 2019 год (492 млн). До недавнего времени собственник — компания «ТПК Ресурс» — намерений вложить крупные средства пока не выказывал. А сегодня его до управления ТЭЦ не допускают.

При этом детальный анализ, проведенный СГК, показал: положение там еще хуже, чем говорили раньше.

На ТЭЦ Ярового, ноябрь 2019 года.
На ТЭЦ Ярового, ноябрь 2019 года.
Instagram правительства АК.

Кувыркались всю зиму

Лузанов говорит, что сейчас ему ежедневно поступает на телефон информация о происходящем на ТЭЦ. В СГК передали на экспертную оценку ремонтную программу яровской станции на 2020 год. Консультанты и специалисты СГК регулярно выезжают на проблемную ТЭЦ в командировки — надаивать оборудование и изучать его состояние.

«Мы видели и знаем, как они там кувыркались всю зиму», — отметил Лузанов.

И вот теперь в СГК свое мнение о состоянии оборудования пересмотрели — оно стало более пессимистичным. «Но не безнадежным», — все же сказал энергетик.

Игорь Лузанов, директор алтайского филиала СГК.
Игорь Лузанов, директор алтайского филиала СГК.
Анна Зайкова.

Есть разные варианты

Однако судьба станции до сих пор не решена — во-первых, потому, что есть разные варианты. Кроме перехода под управление СГК обсуждается, например, строительство в городе новой котельной. Или же перевод работы этой ТЭЦ на режим котельной — без выработки электроэнергии, которая приносит оператору крупные убытки.

«Рассматривается и такой вариант — протянуть газопровод. Для этого надо договориться с „Газпромом“. А Яровскую ТЭЦ сохранять в режиме поддержания — естественно, даже в этом режиме необходимы вливания, чтобы станция работала еще пять лет. Пока все варианты в стадии рассмотрения.», — объяснил Игорь Лузанов.

Но пока собственником станции остается ТПК «Ресурс». И это одно из препятствий для принятия решения. «Мы же не можем зайти и сказать — подвиньтесь, мы здесь будем работать», — объяснил Игорь Лузанов.

При этом в городе, по данным altapress.ru, до сих пор сохраняется режим ЧС.

На ТЭЦ Ярового.
На ТЭЦ Ярового.
Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

Прекратить договор купли-продажи

Между тем администрация Ярового уже выиграла в первой инстанции суд по возврату ТЭЦ в собственность муниципалитета, решение вынесено в конце марта. Решение это наблюдатели считают любопытным.

«Дома ходим в зимней одежде». На Яровом вводят режим ЧС
Происшествия

В суде администрация потребовала признать договор купли-продажи прекратившимся, так как собственник не высполнил взятые на себя обязательства, заключив в 2016 году договор купли-продажи. Кроме того, как считали в мэрии, ведение режима ЧС внеоспоримо свидетельствует о ненадлежащем исполнении собственником своих обязательства.

И вот в итоге 23 марта суд постановил признать договор купли-продажи ТЭЦ прекратившимся с 20 января 2020 года — именно такую, редкую и неожиданную — формулировку применил судья.

Возвращаются ли при этом собственнику деньги, в решении арбитража не указано. В конце апреля компания «ТПК Ресурс» подала апелляционную жалобу на это решение.

На ТЭЦ Ярового.
На ТЭЦ Ярового.
Instagram altai_government_open

7 фактов о конфликте из-за ТЭЦ

  1. Компания «ТПК Ресурс» купила ТЭЦ у администрации Ярового в конце 2016 года за 160 млн рублей, эксплуатацией станции еще три года занимался МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс».
  2. По договору купли-продажи компания «ТПК Ресурс» обязалась провести реконструкцию котлов под угли марки КСН (экибастузский).
  3. Однако компания не сделала этого, из-за чего в 2019 году мэрия Ярового заявила, что расторгнет договор.
  4. В дальнейшем собственник утверждал, что такая реконструкция нанесет экологический ущерб городу, так как уголь КСН имеет высокую зольность.
  5. С 1 октября 2019 года управление ТЭЦ передали дочерней компании собственника ООО «ЯТЭК».
  6. Но та не завезла уголь в нужном объеме и не смогла обеспечить город теплом.
  7. В ноябре 2019 года в Яровом ввели ЧС, станцию вернули в управление МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс».
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