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Разговоры о том, что проблемная ТЭЦ Ярового, из-за проблем которой в ноябре 2019 года в городе ввели ЧС, перейдет под управление СГК, ведутся с лета прошлого года. Тогда о намерениях властей пристроить актив в другие руки заявил представитель собственника ТЭЦ.
Однако СГК, в состав которой входят энергоактивы в Барнауле, Бийске и Рубцовске, до недавнего времени позиционировала себя скорее как консультанта и помощника, чем претендента на проблемный энергоактив в Яровом. Именно эту позицию Игорь Лузанов дипломатично обозначил, отвечая на вопрос atapress.ru о возможном вхождении СГК на ТЭЦ города-курорта.
«СГК специализируется на крупных объектах, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электроэнергии, а город Яровое небольшой, всего 18 тыс жителей, и там возможен иной подход», — объяснил директор.
Предупреждали год назад
В том, что теплоснабжение Ярового нуждается в эффективных решениях, эксперты давно не сомневается — к примеру, о крупных проблемах в отопительном сезоне 2019−2020 году предупреждали в Ростехнадзоре год назад.
Да и сами жители Ярового говорили — готовы поставить в квартирах печки. Настолько их напугала деградация единственного в городе теплоисточника.
Однако инвестиции в ее реанимацию эксперты ранее оценивали в 500 млн рублей — это больше бюджета города-курорта на 2019 год (492 млн). До недавнего времени собственник — компания «ТПК Ресурс» — намерений вложить крупные средства пока не выказывал. А сегодня его до управления ТЭЦ не допускают.
При этом детальный анализ, проведенный СГК, показал: положение там еще хуже, чем говорили раньше.
Кувыркались всю зиму
Лузанов говорит, что сейчас ему ежедневно поступает на телефон информация о происходящем на ТЭЦ. В СГК передали на экспертную оценку ремонтную программу яровской станции на 2020 год. Консультанты и специалисты СГК регулярно выезжают на проблемную ТЭЦ в командировки — надаивать оборудование и изучать его состояние.
«Мы видели и знаем, как они там кувыркались всю зиму», — отметил Лузанов.
И вот теперь в СГК свое мнение о состоянии оборудования пересмотрели — оно стало более пессимистичным. «Но не безнадежным», — все же сказал энергетик.
Есть разные варианты
Однако судьба станции до сих пор не решена — во-первых, потому, что есть разные варианты. Кроме перехода под управление СГК обсуждается, например, строительство в городе новой котельной. Или же перевод работы этой ТЭЦ на режим котельной — без выработки электроэнергии, которая приносит оператору крупные убытки.
«Рассматривается и такой вариант — протянуть газопровод. Для этого надо договориться с „Газпромом“. А Яровскую ТЭЦ сохранять в режиме поддержания — естественно, даже в этом режиме необходимы вливания, чтобы станция работала еще пять лет. Пока все варианты в стадии рассмотрения.», — объяснил Игорь Лузанов.
Но пока собственником станции остается ТПК «Ресурс». И это одно из препятствий для принятия решения. «Мы же не можем зайти и сказать — подвиньтесь, мы здесь будем работать», — объяснил Игорь Лузанов.
При этом в городе, по данным altapress.ru, до сих пор сохраняется режим ЧС.
Прекратить договор купли-продажи
Между тем администрация Ярового уже выиграла в первой инстанции суд по возврату ТЭЦ в собственность муниципалитета, решение вынесено в конце марта. Решение это наблюдатели считают любопытным.
В суде администрация потребовала признать договор купли-продажи прекратившимся, так как собственник не высполнил взятые на себя обязательства, заключив в 2016 году договор купли-продажи. Кроме того, как считали в мэрии, ведение режима ЧС внеоспоримо свидетельствует о ненадлежащем исполнении собственником своих обязательства.
И вот в итоге 23 марта суд постановил признать договор купли-продажи ТЭЦ прекратившимся с 20 января 2020 года — именно такую, редкую и неожиданную — формулировку применил судья.
Возвращаются ли при этом собственнику деньги, в решении арбитража не указано. В конце апреля компания «ТПК Ресурс» подала апелляционную жалобу на это решение.
7 фактов о конфликте из-за ТЭЦ
- Компания «ТПК Ресурс» купила ТЭЦ у администрации Ярового в конце 2016 года за 160 млн рублей, эксплуатацией станции еще три года занимался МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс».
- По договору купли-продажи компания «ТПК Ресурс» обязалась провести реконструкцию котлов под угли марки КСН (экибастузский).
- Однако компания не сделала этого, из-за чего в 2019 году мэрия Ярового заявила, что расторгнет договор.
- В дальнейшем собственник утверждал, что такая реконструкция нанесет экологический ущерб городу, так как уголь КСН имеет высокую зольность.
- С 1 октября 2019 года управление ТЭЦ передали дочерней компании собственника ООО «ЯТЭК».
- Но та не завезла уголь в нужном объеме и не смогла обеспечить город теплом.
- В ноябре 2019 года в Яровом ввели ЧС, станцию вернули в управление МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс».