Виктор Томенко экстренно соберет подчиненных, полицию и ФСБ по поводу замерзающего Ярового

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 21 ноября провел оперативное совещание по поводу ситуации на ТЭЦ Ярового и планирует экстренно собрать комиссию по ЧС на эту же тему, но с привлечением правоохранителей. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Министр промышленности и энергетики края Александр Климин сообщил, что в Яровом нет нужных запасов угля, а тот, что есть, низкого качества. К тому же, из трех котлов на ТЭЦ работает только один.

«Ситуация осложняется изношенностью оборудования ТЭЦ, которая является единственным источником тепла и горячей воды в Яровом. В результате этого температура в квартирах и социальных объектах Ярового уже в течение нескольких суток ниже 18 градусов», — признают в правительстве.

Отмечается, что до начала отопительного сезона чиновники предлагали собственникам различные варианты эксплуатации станции, но те уверяли, что будут обеспечены бесперебойные поставки угля, нормальная работа оборудования и отопительный сезон пройдет в штатном режиме.

«Фактически, собственник ввел в заблуждение краевые и городские власти», — добавили в правительстве.





Вечером 21 ноября Томенко проведет экстренное заседание КЧС, на котором найдут решение для восстановления нормального теплоснабжения Ярового. В совещании, кроме членов правительства региона, примут участие руководители прокуратуры края, ГУ МВД, ГУ МЧС и УФСБ.

Ранее altapress.ru писал, что в Яровое по решению правительства направлен уголь из резервного запаса.