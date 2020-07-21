Проблемную ТЭЦ в Алтайском крае вернут в государственную собственность

ТЭЦ в городе Яровом возвращается в муниципальную собственность, заявил на пресс-конференции 21 июля заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Так решил краевой Арбитражный суд, апелляционная инстанция оставила решение в силе.

Передача энергообъекта находится в процессе. Правительство Алтайского края оказывает всю необходимую финансовую помощь, чтобы подготовить станцию к зимнему сезону и не допустить аварий, подчеркнул Степаненко.

Как уже писал altapress.ru, станцию изъяли из управления у «дочки» собственника по решению краевой комиссии по ЧС, так как в домах горожан было очень холодно, из строя по очереди выходили котлы.

ТЭЦ вернули МУПу, который готовил станцию к зиме и, как считали власти, соответствует всем требованиям. После передачи власти города оперативно внесли изменения в схему теплоснабжения, согласно которым единой теплоснабжающей организацией города является МУП «ЯТЭК».

На то, чтобы согреть Яровое и наладить работу ТЭЦ, из краевого бюджета выделили сначала 40 млн рублей, а потом еще 60 млн. Тем не менее ТЭЦ как была, так и осталась в собственности частной компании.

В суде администрация Ярового и «ЯТЭК» требовали признать договоры купли-продажи имущественного комплекса ТЭЦ от 2016 года прекратившимися, так как собственник ненадлежащим образом исполнял принятые на себя обязательства.

Апелляционный не удовлетворил жалобу собственника («ТПК-Ресурс»), который пытался оспорить решение первой инстанции, признавшей прекратившимся договор купли-продажи комплекса ТЭЦ Ярового.