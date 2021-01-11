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Жизнь

Томенко поручил министру выяснить, что происходит в замерзающих городах Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил главе краевого минстроя и ЖКХ Ивану Гилеву выехать в Камень-на-Оби и Славгород, чтобы лично проконтролировать ситуацию с водо- и теплоснабжением этих городов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

В Камне-на-Оби 3 января из строя вышел вал на подачу угля в котельной. Почти 6 часов приходилось подавать топливо вручную и только 4 января вал отремонтировали.

В Славгороде специалисты также нашли неисправность оборудования в 10-й котельной.

«На параметры теплоподачи это не влияло. Жалобы поступили в связи с внешним резким снижением погодной температуры», — отметил Гилев в разговоре с Томенко.

Губернатор подчеркнул, что жители продолжают жаловаться на холод в домах. Томенко поручил министру лично отправиться в Славгород и Камень-на-Оби, чтобы разобраться в ситуациях на месте.

«Поговорите с руководством района и города, теплоснабжающих организаций. Найдите возможность с людьми поговорить, выяснить, что в квартирах происходит. На водопроводе постоянно аварии происходят. Проведите анализ, причин, порядка действий по устранению, что происходило, какие меры надо принять дисциплинарного, административного характера», — заявил Томенко.

Ранее стало известно, что в новогодние каникулы на ТЭЦ Ярового, самой проблемной в Алтайском крае электростанции, вновь вышел из строя один из основных котлов.

В соцсетях также распространеы жалобы на низкое качество отопления от жителей Змеиногорска и Горняка.

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