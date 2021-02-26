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Политика

Глава района в Алтайском крае досрочно подал в отставку

Глава Солонешенского района Алтайского края Виктор Горбачев досрочно подал в отставку, сообщил «Политсибру».

Виктор Горбачев.
Виктор Горбачев.
altairegion22.ru

Чиновник написал заявление по собственному желанию и увольняется с 5 марта.

По данным руководителя краевого департамента по вопросам внутренней политики Юрия Проскурина, Горбачев был вынужден принять такое решение в связи с состоянием здоровья, отметил «Банкфакс».

Виктору Горбачеву 63 года. Возглавил район он в 2017 году. Ранее был начальником Солонешенского ДРСУ, а после возглавлял филиал «Солонешенский» ГУП ДХ Алтайского края «Юго-Восточное ДСУ».

19 февраля депутаты Бийского районного Совета приняли отставку главы Бийского района Владимира Трухина.

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