Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 декабря -23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
196

Глава Роскомнадзора рассказал об отключении рунета от глобальной сети

Перспективы отключения России от глобального интернета нет, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью ТАСС. При этом он опроверг информацию о 20 млрд рублей на блокировку Telegram.

Интернет. Социальные сети
Интернет. Социальные сети
СС0

В России подготовили законопроект, согласно которому в стране нужно создать инфраструктуру, которая заменит зарубежные интернет-серверы. Документсоставили «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». Александр Жаров объяснил, что государство таким готовится к тому, чтобы при ЧС доступ в интернет был восстановлен в кратчайшие сроки.

Также Александр Жаров рассказал, что Роскомнадзор разрабатывает средства для точечной блокировки контента на сайтах и в приложениях. Ранее в прессе появились сведения о том, что ведомство планирует запросить у Министерства финансов на это 20 млрд рублей. Глава ведомства опроверг эту информацию.

Александр Жаров,
глава Роскомнадзора:

Мы, безусловно, работаем над подходами к эффективной, точечной блокировке контента не только сайтов, но и приложений. Потому что это может потребоваться в том числе в чрезвычайной ситуации. Но говорить о том, что такое-то решение готово, эта конкретная разработка будет применяться и она стоит столько-то рублей, рано. Нет такого.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость