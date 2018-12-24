Глава Роскомнадзора рассказал об отключении рунета от глобальной сети

Перспективы отключения России от глобального интернета нет, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью ТАСС. При этом он опроверг информацию о 20 млрд рублей на блокировку Telegram.

В России подготовили законопроект, согласно которому в стране нужно создать инфраструктуру, которая заменит зарубежные интернет-серверы. Документсоставили «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». Александр Жаров объяснил, что государство таким готовится к тому, чтобы при ЧС доступ в интернет был восстановлен в кратчайшие сроки.

Также Александр Жаров рассказал, что Роскомнадзор разрабатывает средства для точечной блокировки контента на сайтах и в приложениях. Ранее в прессе появились сведения о том, что ведомство планирует запросить у Министерства финансов на это 20 млрд рублей. Глава ведомства опроверг эту информацию.

Александр Жаров,

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