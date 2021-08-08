Глава Роскосмоса предложил казнить за коррупцию в сфере военной обороны

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил за возврат смертной казни, несмотря на мораторий. По его мнению, высшей меры наказания заслуживают люди за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Он считает, что таких преступников нужно «расстреливать», а не сажать в тюрьму, пишет «Коммерсантъ».

«Я, когда еще в Думе работал (с1997 по 2007 годы — Прим.ред.), говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны», — заявил он в эфире у Владимира Соловьева.

Смертную казнь в России отменили в 1996 году по требованию Совета Европы.

Россия подписала протокол к Европейской конвенции по правам человека, отменяющий смертную казнь, в 1997 году, но до сих пор не ратифицировала его. Последняя смертная казнь была исполнена в 1999 году.

Ранее Дмитрий Рогозин позвал в гости основателя SpaceX Илона Маска, а также призвал олигархов вкладывать деньги в развитие космоса, а не в «очередные яхты».