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Экономика

Дмитрий Рогозин призвал олигархов пустить деньги на космос

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что российские «олигархи-миллиардеры» начнут тратить свои деньги не на «очередные яхты», а на развитие космических технологий.

Космолет Virgin Galactic.
Космолет Virgin Galactic.
Кадр трансляции.

Такое заявление он сделал после суборбитального полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — написал Рогозин.

Чиновник отметил, что хотя суборбитальный полет к границам космоса и не относится к профессиональной космонавтике, пишет polit.ru. Однако это знаковое событие с точки зрения «расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».

Между тем генеральный директор корпорации Amazon и самый богатый человек планеты Джефф Безос 20 июля полетит в космос вместе со своим братом.

«С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом», — написал он на своей странице в Instagram.

Также с ними в космос отправится человек, выигравший на аукционе билет за 28 млн долларов, и 82-летняя американка Уэлли Фанк, которая в 1960-е годы была самой молодой выпускницей космической программы для женщин.

«Геофизика»

Между тем в России еще в 90-х годах создали специальный самолет-носитель М-55 «Геофизика». А в 2014 году частная российская компания «Космокурс» взялась за разработку многоразового комплекса для космических суборбитальных туристических полетов.

Компания обещала, что сделает космический туризм почти массовым развлечением. 2018 год станет годом первых испытаний системы, а первый полет с участием самих туристов планировался на 2020 год.

Что произошло

11 июля основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон в компании двух пилотов и троих пассажиров отправился в суборбитальный полет на борту собственного корабля VSS Unity.

Полет продлился около часа, а затем корабль вышел на заданную высоту, а пассажиры провели несколько минут в состоянии невесомости. После этого VSS Unity приземлился в космопорту «Америка» в Нью-Мексико.

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