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Политика

Глава российского региона решил записаться к себе на прием и не смог

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил в качестве эксперимента решил записаться на прием к самому себе, но у него не получилось, сообщает «Коммерсантъ».

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

На оперативном совещании он сделал «разбор полетов».

По словам главы региона, он не смог записаться, хотя из четырех специалистов в управлении по обращениям граждан в тот момент занят разговором был только один. И такую картину он наблюдает на протяжении трех месяцев.

«Позвонил и сегодня, ничего не изменилось. Ни один человек сейчас трубку не берет. Я не понимаю, что происходит: это или саботаж, или некомпетентность сотрудников», — заявил Вячеслав Гладков.

Врио губернатора добавил, что «устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием», пишет polit.ru. Глава региона потребовал наладить запись до 15 марта.

В правительстве области спустя пять часов после заседания не смогли сказать, почему сотрудники не смогли записать губернатора на прием и будут ли кого-то наказывать, пишет «Подъём».

Проводится служебная проверка.

Ранее неудачей закончилась попытка губернатора Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Артюхова записаться на прием к узким специалистам в поликлинике города Муравленко.

В регистратуре губернатор пытался взять талоны к эндокринологу, неврологу или окулисту, но ни к одному из них попасть не смог.

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