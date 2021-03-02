Глава российского региона решил записаться к себе на прием и не смог

На оперативном совещании он сделал «разбор полетов».
По словам главы региона, он не смог записаться, хотя из четырех специалистов в управлении по обращениям граждан в тот момент занят разговором был только один. И такую картину он наблюдает на протяжении трех месяцев.
«Позвонил и сегодня, ничего не изменилось. Ни один человек сейчас трубку не берет. Я не понимаю, что происходит: это или саботаж, или некомпетентность сотрудников», — заявил Вячеслав Гладков.
Врио губернатора добавил, что «устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием», пишет polit.ru. Глава региона потребовал наладить запись до 15 марта.
В правительстве области спустя пять часов после заседания не смогли сказать, почему сотрудники не смогли записать губернатора на прием и будут ли кого-то наказывать, пишет «Подъём».
Проводится служебная проверка.
Ранее неудачей закончилась попытка губернатора Ямало-Ненецкого АО Дмитрия Артюхова записаться на прием к узким специалистам в поликлинике города Муравленко.
В регистратуре губернатор пытался взять талоны к эндокринологу, неврологу или окулисту, но ни к одному из них попасть не смог.