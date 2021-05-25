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Политика

Глава российского региона заявил, что это он Путин для местных жителей

Глава республики Коми Владимир Уйба на встрече с жителями села Мутный Материк, оказавшегося в зоне нефтеразлива «Лукойла», возмутился намерениям людей обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Соответствующее видео было предоставлено изданию «Новая газета».

Глава республики предложил жителям составить перечень вопросов по развитию поселка, однако ему в ответ сказали, что делают это каждый год.

Кто-то предложил обратиться к президенту РФ напрямую.

«Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?», — заявил Уйба.

Один из присутствующих уточнил: «Вы наш Путин?». Чиновник в ответ сообщает: «Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?».

Встреча в селе Мутный Материк происходила после появления в соцсетях видеозаписи стихийного народного схода жителей села, возмущенных последствиями нефтеразлива на месторождении «Лукойла».

Разлив нефти

Разлив у реки Колва зафиксирован 11 мая.

Органами Росприроднадзора были возбуждены административные дела, пишет «Росбалт». Следственный комитет расследует уголовное дело.

Власти Коми объявили режим ЧС для ряда районов республики.

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