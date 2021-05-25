Глава российского региона заявил, что это он Путин для местных жителей

Соответствующее видео было предоставлено изданию «Новая газета».
Глава республики предложил жителям составить перечень вопросов по развитию поселка, однако ему в ответ сказали, что делают это каждый год.
Кто-то предложил обратиться к президенту РФ напрямую.
«Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?», — заявил Уйба.
Один из присутствующих уточнил: «Вы наш Путин?». Чиновник в ответ сообщает: «Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?».
Встреча в селе Мутный Материк происходила после появления в соцсетях видеозаписи стихийного народного схода жителей села, возмущенных последствиями нефтеразлива на месторождении «Лукойла».
Разлив нефти
Разлив у реки Колва зафиксирован 11 мая.
Органами Росприроднадзора были возбуждены административные дела, пишет «Росбалт». Следственный комитет расследует уголовное дело.
Власти Коми объявили режим ЧС для ряда районов республики.