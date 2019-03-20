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20 марта -4°C

Глава Рубцовска уволил своего заместителя накануне отчета перед депутатами

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман 19 марта подписал распоряжение об увольнении своего заместителя Игоря Левина, работой которого были крайне недовольны депутаты горсовета. Этот шаг может стать последней попыткой удержать политическую ситуацию в городе накануне отчета Фельдмана перед депутатами.

Дмитрий Фельдман
Дмитрий Фельдман
Altapress.ru

Левин отвечал за организацию работы аппарата администрации.

Отчет мэра Рубцовска перед горсоветом запланирован на 21 марта. Интрига мероприятия в том, утвердят ли отчет депутаты. В прошлом году они его отвергли, и Дмитрий Фельдман пытался оспорить это решение даже в суде. Ему не удалось добиться результата — суд не встал на его сторону.

Повторный «неуд» за работу может стать основанием для того, чтобы депутаты инициировали процедуру отставки главы. Это предусматривает статья 74 закона № 131 об основных принципах организации местного самоуправления.

Распоряжение об отставке
Распоряжение об отставке
altapress.ru

По закону, если горсовет решит пойти на это, что не менее трети депутатов должны будут составить обращение и направить его в горсовет. Решение будет считаться принятым, если его поддержат не менее двух третей всего состава горсовета. И при этом обязательно учитывается мнение губернатора.

Как раньше писал «Банкфакс» со ссылкой на свои источники, в середине марта в Рубцовске побывал Денис Губин, новый политический вице-премьер края. Именно он предложил депутатам следующий выход: они утверждают отчет Фельдмана, а Левин уходит в отставку. Однако градус политического кипения в городе достиг уже такой отметки, что далеко не все депутаты согласились с таким вариантом развязки событий.

При этом, по данным источника altapress.ru, Фельдман оказался в патовой ситуации из-за своей политической неуступчивости и негибкости. Он не смог договориться о сотрудничестве с главными группами местного влияния в горсовете. И в коридорах краевой власти он тоже не имеет большой поддержки, оставаясь беспартийным и, по словам нашего источника, «не давая использовать административный ресурс для пиара „Единой России“».

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