Глава сибирского региона расплакался в прямом эфире, услышав историю многодетной матери

Мать семерых детей рассказала Осипову, что ухаживает за ребенком-инвалидом, который перенес менингит четыре года назад и до сих пор его здоровье не восстановилось.
Семья этой многодетной женщины живет в Чите в аварийном доме, где нет центрального водоснабжения.
«Мы можем только использовать влажные салфетки, ухаживая за ребенком, чтобы не было пролежней», — сообщила женщина.
После этих слов врио губернатора не сдержал чувств. Он начал говорить, что подобных сигналов к нему поступает много, но тут его голос задрожал, а на глазах появились слезы.
«Самое печальное, что мы не можем всем помочь», — ответил чиновник.
Потом Осипов добавил, что муниципалитеты должны задействовать все механизмы поддержки многодетных семей, в том числе через выделение бесплатных земельных участков. А этим случаем руководство Забайкальского края займется отдельно, пообещал врио губернатора.