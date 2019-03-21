Глава сибирского региона расплакался в прямом эфире, услышав историю многодетной матери

21 марта в Забайкалье во время съемок программы «Прямой разговор» не смог сдержать слез врио губернатора края Александр Осипов. Передача шла в прямом эфире по телевидению и транслировалась на YouTube . Глава региона расчувствовался, когда услышал вопрос от многодетной матери, семья которой испытывает трудности с жильем, пишет Znak.com.

Александр Осипов расчувствовался во время программы «Прямой разговор». 21 марта 2019 года.

Мать семерых детей рассказала Осипову, что ухаживает за ребенком-инвалидом, который перенес менингит четыре года назад и до сих пор его здоровье не восстановилось.

Семья этой многодетной женщины живет в Чите в аварийном доме, где нет центрального водоснабжения.

«Мы можем только использовать влажные салфетки, ухаживая за ребенком, чтобы не было пролежней», — сообщила женщина.

После этих слов врио губернатора не сдержал чувств. Он начал говорить, что подобных сигналов к нему поступает много, но тут его голос задрожал, а на глазах появились слезы.

«Самое печальное, что мы не можем всем помочь», — ответил чиновник.

Потом Осипов добавил, что муниципалитеты должны задействовать все механизмы поддержки многодетных семей, в том числе через выделение бесплатных земельных участков. А этим случаем руководство Забайкальского края займется отдельно, пообещал врио губернатора.