Глава СПЧ накричал на журналистку после вопроса Путину о Беслане

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, журналистка RT Екатерина Винокурова рассказала в интервью на « Дожде », что глава совета Валерий Фадеев накричал на нее.

По словам журналистки, поводом стал вопрос, который та задала на заседании СПЧ с участием Владимира Путина. Он касался Беслана.

Винокурова задала вопрос о помощи пострадавшим в трагедии в Беслане, в том числе психологической.

«В итоге мне сказали, что я похитила полчаса времени президента. Я украла полчаса времени Путина на какой-то там Беслан», — рассказала журналистка.

Это произошло в присутствии всего президиума совета.

Также Винокурова заявила, что «Фадеев не подходит на роль главы Совета по правам человека при президенте, потому что он не понимает, что такое права человека и что такое гражданское общество», пишет znak.com.

«Он на меня позволил себе орать. На меня не позволяли себе орать, если честно, с института. Я хочу, чтобы было разбирательство, потому что в нынешнем виде СПЧ существовать не может. Он неэффективен», — считает журналистка.

По мнению журналистки, ее могут вывести из состава СПЧ, так как она «не нравится» Фадееву.

Ранее Владимир Путин назвал теракт в Беслане своей личной болью на всю жизнь.