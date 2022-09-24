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Политика

Глава СПЧ потребовал срочно решить пробемы, связанные с мобилизацией

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо министру обороны РФ Сергея Шойгу, сообшает «Интерфакс».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Правозащитник уверен — нужно срочно решить проблемы по мобилизациии.

Дело в том, что военные комиссариаты формально относятся к формированию армейского контингента, считает глава СПЧ. Это доказывают многочисленные случаи, о которых сообщают из регионов.

Зачастую в военкоматах отказывают в мобилизации из-за того, что план выполнен. Фадеев уверен — нужно работать по каждому человеку, а не для плана.

Также глава СПЧ призвал распространить подробные и четкие инструкции — кто подлежит мобилизации.

Бронь

Фадеев заявил —"бронь" должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного назначения.

Омбудсмен

По словам Фадеева, СПЧ вплотную сотрудничает с омбудсменом по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Письмо Фадеева опубликовано в официальном Telegram-канале СПЧ,

Ранее сообщалось, что мобилизовали 58-летнего директора школы, не служившего в армии.

Между тем глава Якутии пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.

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