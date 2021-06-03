Глава СВР Нарышкин прямо назвал действия Запада против России агрессией

«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин „недружественные шаги“ — очень мягкий», — подчеркнул Нарышкин.
Он также акцентировал внимание, что эти агрессивные действия «направлены против суверенитета наших двух государств» и прямо сказал: «Конечно, мы с этим мириться не будем».
Сергей Нарышкин также выразил уверенность в том, что у россиян растет «неприемлемость такой политики западных стран» и предположил, что жители Белоруссии испытывают схожие чувства.
«Чтобы там не случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать», — резюмировал он.
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