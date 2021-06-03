3 июня
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Политика

Глава СВР Нарышкин прямо назвал действия Запада против России агрессией

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия и Белоруссия оценивают действия западных стран против себя, как агрессивные акции, выходящие за рамки международного права, передает ТАСС.

Сергей Нарышкин.
Сергей Нарышкин.
kremlin.ru

«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин „недружественные шаги“ — очень мягкий», — подчеркнул Нарышкин.

Он также акцентировал внимание, что эти агрессивные действия «направлены против суверенитета наших двух государств» и прямо сказал: «Конечно, мы с этим мириться не будем».

Сергей Нарышкин также выразил уверенность в том, что у россиян растет «неприемлемость такой политики западных стран» и предположил, что жители Белоруссии испытывают схожие чувства.

«Чтобы там не случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать», — резюмировал он.

Ранее в Китае назвали, кто может погубить Россию.

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