Глава СВР Нарышкин прямо назвал действия Запада против России агрессией

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия и Белоруссия оценивают действия западных стран против себя, как агрессивные акции, выходящие за рамки международного права, передает ТАСС .

«Это, конечно, все элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин „недружественные шаги“ — очень мягкий», — подчеркнул Нарышкин.

Он также акцентировал внимание, что эти агрессивные действия «направлены против суверенитета наших двух государств» и прямо сказал: «Конечно, мы с этим мириться не будем».

Сергей Нарышкин также выразил уверенность в том, что у россиян растет «неприемлемость такой политики западных стран» и предположил, что жители Белоруссии испытывают схожие чувства.

«Чтобы там не случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути развития мы будем защищать», — резюмировал он.

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