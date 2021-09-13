13 сентября
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Политика

Глава ЦИК назвала число кандидатов на одно место в Госдуме

На предстоящих выборах в России на всех уровнях будет высокая конкуренция, заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет «Интерфакс».

Голосование. Выборы.
Голосование. Выборы.
Анна Зайкова.

«У нас 13 кандидатов на одно место в Госдуме, на один мандат. У нас 11 кандидатов на место в заксобраниях регионов в среднем. То есть очень высокий уровень конкуренции», — отметила Памфилова.

Оценивая готовность избирательной системы, она сказала, что на данный момент она готова «на 99% с хвостиком».

Еще предстоит привести в порядок списки избирателей, пишет bfm.ru. Также нужно проверить, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Алтайская краевая избирательная комиссия уже закупила необходимые средства защиты для проведения предстоящих сентябрьских выборов.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября.

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