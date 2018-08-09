Глава ЦИК объяснила появление вопросов для пенсионного референдума

«Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране», — заявила глава ЦИК.

«Впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами», цитирует Памфилову ТАСС.

Всего в ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов. Трем «победившим» инициативным группам теперь нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума.

Формулировки трех вопросов

Вопрос инициативной группы эсеров сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Предложенный в Подмосковье вопрос, инициатором которого является президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, звучит так: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?», пишет polit.ru.

КПРФ предлагает вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

О последнем всероссийском референдуме

На всероссийский референдум 25 апреля 1993 года были вынесены 4 вопроса (ниже приведены данные в процентах от числа проголосовавших согласно официальному сообщению ЦИК):