Глава ЦИК объяснила появление вопросов для пенсионного референдума

«Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране», — заявила глава ЦИК.
«Впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами», цитирует Памфилову ТАСС.
Всего в ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов. Трем «победившим» инициативным группам теперь нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума.
Формулировки трех вопросов
Вопрос инициативной группы эсеров сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».
Предложенный в Подмосковье вопрос, инициатором которого является президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, звучит так: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?», пишет polit.ru.
КПРФ предлагает вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».
О последнем всероссийском референдуме
На всероссийский референдум 25 апреля 1993 года были вынесены 4 вопроса (ниже приведены данные в процентах от числа проголосовавших согласно официальному сообщению ЦИК):
- Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? («да» — 58,7% голосовавших)
- Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года? («да» — 53,0% голосовавших)
- Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации? («да» — 49,5% голосовавших)
- Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации? («да» — 67,2% голосовавших)