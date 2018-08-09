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9 августа
Политика
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Глава ЦИК объяснила появление вопросов для пенсионного референдума

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова прокомментировала решение Центризбиркома одобрить вопросы, предложенные алтайскими коммунистами, инициативной группой справедливороссов и индивидуальными лицами для всероссийского референдума по предложенному правительством повышению пенсионного возраста.

Глава ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова.
cikrf.ru

«Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране», — заявила глава ЦИК.

«Впервые почти за 25 лет ЦИК России одобрил сразу несколько вопросов для возможного вынесения на референдум. Теперь дело за сбором документов инициативными группами», цитирует Памфилову ТАСС.

Всего в ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов. Трем «победившим» инициативным группам теперь нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума.

Формулировки трех вопросов

Вопрос инициативной группы эсеров сформулирован следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

Предложенный в Подмосковье вопрос, инициатором которого является президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова, звучит так: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?», пишет polit.ru.

КПРФ предлагает вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

О последнем всероссийском референдуме

На всероссийский референдум 25 апреля 1993 года были вынесены 4 вопроса (ниже приведены данные в процентах от числа проголосовавших согласно официальному сообщению ЦИК):

  1. Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? («да» — 58,7% голосовавших)
  2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации с 1992 года? («да» — 53,0% голосовавших)
  3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов президента Российской Федерации? («да» — 49,5% голосовавших)
  4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации? («да» — 67,2% голосовавших)
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