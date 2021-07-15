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Политика

Глава ЦИК предупредила провокаторов о «сюрпризах» на выборах в Госдуму

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что для провокаторов на выборах в Госдуму подготовили «сюрпризы».

Так выглядит КОИБ.
Так выглядит КОИБ.
Олег Богданов

Речь идет о тех, кто собирается нарушить закон и проголосовать на выборах в Госдуму не один раз, пишет РИА Новости.

«Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им обеспечена», — заявила она.

Председатель ЦИК пояснила, что для сохранности бюллетеней сделали несколько степеней защиты и контроля.

На этих выборах увеличат число комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) — электронных урн. Это устройства для подсчета голосов избирателей. Такая система предполагает, что бумажные бюллетени сканирует и распознает прибор, производящий подсчет, пишет polit.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее столичные журналисты обнаружили возможность дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Представитель СМИ смог проголосовать дважды, один раз на избирательном участке № 141, а через час — в электронном виде. По его словам, на электронное голосование он зарегистрировался на mos.ru за неделю до голосования.

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