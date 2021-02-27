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Политика

Глава ЦИК прокомментировала сообщения о переносе выборов в Госдуму

Накануне на встрече с политологами и экспертами заявила глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала сообщения насчет переноса выборов в Госдуму, время от времени появляющиеся в СМИ.

Элла Памфилова.
Элла Памфилова.
cikrf.ru

Вопрос о переносе сроков парламентских выборов не стоит. Они, как и планировалось, состоятся в сентябре 2021 года, заявила глава ЦИК, пишет ТАСС.

«Речи об этом (о переносе сроков) даже быть не может. Осталось-то всего ничего, процесс будет запущен буквально вот-вот, скоро», — сказала Памфилова.

По ее словам, это уже «технически невозможно и нереально». Также она призвала «заканчивать спекуляции на эту тему», пишет bfm.ru.

Также глава Центризбиркома России высказалась за отмену «дня тишины» перед выборами, когда запрещена любая агитация, передает РИА Новости. Памфилова пообещала обсудить эту тему с законодателями.

Между тем РБК обратил внимание на комментарий Памфиловой о многодневном голосовании. Вероятность «довольно высокая», сказала глава ЦИК.

Нужно будет учитывать эпидемическую ситуацию в стране, считает Памфилова.

С форматом голосования на выборах в Госдуму ЦИК определится после того, как президент подпишет указ о старте избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России планирует опробовать систему электронного голосования перед выборами в Госдуму.

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