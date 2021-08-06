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Политика

Глава ЦИК рассказала, как пройдут выборы для непривитых от ковида

Глава ЦИК Элла Памфилова заверила, что для непривитых на выборах в Госдуму не будет «драконовских ограничений».

Глава ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова.
cikrf.ru

Это касается как избирателей, так и наблюдателей, заявила председатель Центризбиркома.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она напомнила, что президент Владимир Путин сказал, что вакцинация — дело добровольное. При этом Роспотребнадзор рекомендовал довести вакцинацию сотрудников избирательных участков и наблюдателей до 100%, пишет bfm.ru.

Но все же ограничений для непривитых вводиться не будет.

Ранее партия Роста обратилась в ЦИК с просьбой рассмотреть перенос сентябрьских выборов в Госдуму на декабрь. Просьба связана с коронавирусной ситуацией. По словам заместителя председателя Партии Роста Сергея Демина, соответствующее письмо партия отправила в ЦИК.

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