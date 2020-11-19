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Политика

Глава Тувы намерен забрать часть красноярских и иркутских земель с целебной водой

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте» рассказал о намерении вернуть региону часть земель, которые несправедливо, по его мнению, присоединили к соседям.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол.
vk.com/karaool.

Кара-оол подчеркнул, что территориальные споры во все времена были очень деликатной и сложной темой, однако отступать он не намерен.

«Не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями — Иркутской областью и Красноярским краем — у нас есть спорные участки на границе», — уточнил он.

Речь идет о незаселенных землях в горах, где расположены минеральные источники, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время территорию разделили и отдали соседям.

Сергей Шойгу фотографирует главу Тувы.
Сергей Шойгу фотографирует главу Тувы.
vk.com/karaool.

Земельный вопрос накануне обсудили на заседании с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

«Обсуждали вопросы внесения полных и точных сведений в единый государственный реестр недвижимости. Между Тувой и Росреестром подписана „дорожная карта“ по реализации этого значимого для региона проекта», — рассказал глава республики.

Кара-оол отметил, что проблема требует всесторонней проработки и справедливого разрешения. Меняйло и Скуфинский заверили его, что поработают над вопросом возвращения земель.

Накануне глава Тувы показал на видео, как драться против двух желтых палок. В юности он увлекался восточными единоборствами, а в 1988 году стал серебряным медалистом чемпионата по китайскому боксу.

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