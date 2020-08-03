Глава Тувы показал на видео, как драться против двух желтых палок

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал несколько видео и фото, сделанные в минувшие выходные.

«Пожалуй, потом это будут самыми счастливыми часами моей жизни», — написал Кара-оол.



Судя по комменариям к записи, глава Тувы провел выходные с родными — занимался спортом и собирал в лесу грибы.

Подписчики отметили, «какой симпатичный сын» у губернатора. Не оставили без внимания и физическую подготовку самого Шолбана Валерьевича.



Стоит отметить, что в юности Кара-оол увлекался восточными единоборствами, а в 1988 году стал серебряным медалистом чемпионата по китайскому боксу (саньда).

Сын пошел по стопам отца — занимается карате, борьбой и футболом.

Ранее глава Тувы рассказал, как однажды проявил слабость и «проворонил» Шойгу в шортах.