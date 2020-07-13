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Жизнь

Губернатор рассказал, как однажды проявил слабость и «проворонил» Шойгу в шортах

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал фотографию совместного с министром обороны Сергеем Шойгу отдыха.

Путин и Шойгу на полигоне Цуголол" наблюдает за передвижением боевой техники. 13 сентября 2018 года.
Путин и Шойгу на полигоне Цуголол" наблюдает за передвижением боевой техники. 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

Кара-оол отметил, что фото из архива, а опубликовал он его специально в День рыбака, который в России отмечали 12 июля.

На снимке он спит в лодке, а в это время подкрался Шойгу, чтобы сфотографировать давнего друга.

«Минутная слабость была зафиксирована и все наработанные коэффициенты полезного действия для закрытия наряда на зарплату были снижены! Шучу… Наша Родина. Редкие дни отпуска», — написал глава Тувы.

Напомним, Шойгу часто отдыхает в Туве, зачастую вместе с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Кара-оол рассказал, как Путин готовит шашлыки и какой чай любит.

В 2019 году в сети появилось видео, на котором тувинские дети встали на колени, поздравляя президента.

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