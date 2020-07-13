Губернатор рассказал, как однажды проявил слабость и «проворонил» Шойгу в шортах

Кара-оол отметил, что фото из архива, а опубликовал он его специально в День рыбака, который в России отмечали 12 июля.
На снимке он спит в лодке, а в это время подкрался Шойгу, чтобы сфотографировать давнего друга.
«Минутная слабость была зафиксирована и все наработанные коэффициенты полезного действия для закрытия наряда на зарплату были снижены! Шучу… Наша Родина. Редкие дни отпуска», — написал глава Тувы.
Напомним, Шойгу часто отдыхает в Туве, зачастую вместе с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Кара-оол рассказал, как Путин готовит шашлыки и какой чай любит.
В 2019 году в сети появилось видео, на котором тувинские дети встали на колени, поздравляя президента.