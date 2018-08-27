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Владимир Путин отдохнул в Сибири с товарищами в погонах

Президент России Владимир Путин провел минувшие выходные на Енисее в Туве. Компанию ему составили министр обороны Сергеем Шойгу и директор ФСБ Александром Бортниковым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря лидера государства Дмитрия Пескова.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Песков рассказал, что Путин заехал на Енисей по дороге в Кемерово. «Он провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами. Это был туризм такой, я бы сказал, видовой, природный туризм», — сказал журналистам Песков. Кроме коллег в погонах, его сопровождал директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Уже 27 августа в понедельник ходе поездки в Кемеровскую область Владимир Путин посетил угольный разрез «Черниговец», ознакомился с работой предприятий и пообщался с рабочими, сообщает kremlin.ru. Перед началом заседания Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности он посетил музей-заповедник «Красная горка», где возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса».


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