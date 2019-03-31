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Жизнь

Глава Тувы рассказал, как Путин готовит шашлыки и какой чай любит

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.

Владимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва с министром обороны Сергеем Шойгу.
Владимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва с министром обороны Сергеем Шойгу.
kremlin.ru

По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему. Он добавил, что шашлык получается «шикарный», но секрет маринада раскрывать не стал.

На отдыхе в Туве Путин всегда пьет фирменный кофе в турке, который варит Сергей Шойгу.

" Я горжусь, что этому научился и своих домашних время от времени балую, — рассказал Кара-оол, — Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, а потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения".

Кроме того, российский президент любит национальный тувинский чай, который варят по рецепту бабушки Кара-оол. В воду из естественного источника кладут зеленый чай, немного соли и двести до кипения. После нужно налить молоко и снова прокипятить. В этот чай добавляют также топленое масло.

Президент несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым.

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