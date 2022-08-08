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Политика

Глава Запорожской области подписал документ о референдуме по вхождению в Россию

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий
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Чиновник поставил свою подпись под соответствующим документом в ходе форума движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе.

Мероприятие собрало свыше 700 делегатов из разных уголков Запорожской области. Решение о проведении референдума поддержано единогласно, уточняет агентство.

Напомним, днем ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинские войска ночью нанесли удары из реактивной системы залпового огня «Ураган» по Запорожской АЭС. В зоне поражения был район хранилища отработавшего ядерного топлива.

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