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Политика

Главы двух Алтаев обсудили с Новаком энергетическую безопасность

Зампредседателя правительства России, министр энергетики Александр Новак провел трехстороннюю рабочую встречу с главами Алтайского края и Республики Алтай. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Встреча с Александром Новаком.
Встреча с Александром Новаком.
government.ru

«В ходе встречи вице-премьер обсудил с главами регионов вопросы развития топливно-энергетической сферы, повышения энергетической безопасности субъектов», — сказано в официальном сообщении.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин написал в Instagram, что благодарен правительству РФ за внимание к региону.

«Работа по совместному регулированию тарифов продолжается. Сейчас разрабатываем ряд документов, о которых обязательно расскажем по факту их подписания и принятия решений», — добавляет глава Алтая.

Александр Новак и Виктор Томенко.
Александр Новак и Виктор Томенко.
government.ru

Речь в том числе идет о спорном объединении двух регионов в одну тарифную зону в энергетике — в Алтайском крае цены на свет вырастут, а в республике резко упадут. Новак ранее призвал не допустить такого развития событий.

Пресс-служба правительства Алтайского края о майской встрече информации не публиковала. До этого совещание с министром энергетики по этому же поводу проходило в марте.

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