Главным архитектором Алтайского края переназначили Виктора Четошникова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях, сообщили в краевой администрации.

Руководителем инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона – главным архитектором Алтайского края назначен Виктор Четошников. Его заместители – Елена Веремеинко и Елена Грецова.

Олег Гусев продолжит работать управляющим делами губернатора и краевого правительств. Пост его заместителя заняла Елена Шуткина.

Владимир Самодуров стал начальником управления ветеринарии Алтайского края. его заместители — Юрий Астанчик, Анатолий Батюта и Евгения Спицкая.

Кроме этого, в регионе назначили замглавы минобрнауки – это Лариса Исакова, Олег Марченко, Галина Синицына и Лариса Терновая.

Занимать посты должностные лица будут на срок полномочий губернатора.