21 октября
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Политика

Главным архитектором Алтайского края переназначили Виктора Четошникова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях, сообщили в краевой администрации.

Администрация Алтайского края.
Администрация Алтайского края.
Михаил Хаустов

Руководителем инспекции по контролю в области градостроительной деятельности региона – главным архитектором Алтайского края назначен Виктор Четошников. Его заместители – Елена Веремеинко и Елена Грецова.

Олег Гусев продолжит работать управляющим делами губернатора и краевого правительств. Пост его заместителя заняла Елена Шуткина.

Владимир Самодуров стал начальником управления ветеринарии Алтайского края. его заместители — Юрий Астанчик, Анатолий Батюта и Евгения Спицкая.

Кроме этого, в регионе назначили замглавы минобрнауки – это Лариса Исакова, Олег Марченко, Галина Синицына и Лариса Терновая.

Занимать посты должностные лица будут на срок полномочий губернатора.

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