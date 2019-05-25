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Политика

Главный алтайский полицейский заработал в 4,6 раза меньше, чем его предшественник

Годовой доход начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Андрея Подоляна за 2018 года в 4,6 раз меньше, чем у ранее занимавшего этот пост Олега Торубарова в 2017 году. Это следует из сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательства, опубликованных на сайте ведомства.

Андрей Подолян.
Андрей Подолян.
Анна Зайкова

Доход Андрея Подоляна за 2018 год составил 2,156 млн рублей, супруги — 747 тыс. У главного алтайского полицейского автомобиль Chevrolet Niva 2015 года выпуска, квартира площадью 117 кв. метров, участок в 930 кв. метров и незавершенный объект площадью 135 кв. метра. У супруги машина Honda CR-V 2007 года выпуска,

В то же время его предшественник на этом посту Олег Торубаров, отчитываясь за 2017 год, показал доход 9,96 млн рублей.

Впрочем, надо иметь в виду, что Андрей Подолян назначен на должность начальника ГУ МВД по Алтайскому краю только в августе 2018 года. До этого он занимал более низкую должность заместителя главы управления МВД по Волгоградской области, и за 2017 год получил за год доход 1,8 млн рублей.

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