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Главный разведчик раскрыл свой псевдоним в КГБ и рассказал, как познакомился с Путиным

У директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина во время учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР был псевдоним «Наумов».

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
kremlin.ru

Об этом сам Нарышкин рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Слушатели Академии в целях соблюдения секретности носят вымышленные фамилии. Как правило, псевдоним начинается с той же буквы, что и настоящая фамилия слушателя. Так, под псевдонимом «Платов» в Краснознаменном институте в 1980-х годах учился президент РФ Владимир Путин.

По словам директора СВР, он познакомился с будущим президентом в 1980 году, придя на службу в Ленинградское управление КГБ СССР. Он пояснил, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ (сейчас Академия ФСБ).

«В 1980-м году я вернулся в Ленинград и был определен сразу на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления (КГБ). Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство», — сказал Нарышкин.

Глава СВР раскрыл некоторые нормативы физической подготовки своих сотрудников: раз в год они сдают основные нормативы военно-спортивной подготовки — это плавание, бег, стрельба, пишет bfm.ru. Нормы разные для мужчин и женщин, а также для разных возрастных групп.

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