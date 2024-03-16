16 марта
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Политика

Главное о ходе голосования за прошедший день в России

Накануне в России завершился первый день выборов. Явка по всей стране составила 35,4%, сообщает ЦИК.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
Анна Зайкова

​​​Отмечается, что в онлайн-голосовании в 28 регионах поучаствовали 3,387 млн россиян (71%) из 4,768 млн подавших заявку на участие в ДЭГ. При этом Москва считается отдельно.

В Москве электронно проголосовали 2,435 млн человек. А на участки пришли почти 596 тыс.

Самую высокую явку в первый день выборов заметиои— на Чукотке: там проголосовали уже 63,66% человек. На втором месте Тува (62,25%) и Кемеровская область (61,62%).

Меньшую активность проявили избиратели в Пермском (16,66%) и Алтайском краях (20,27%).

В Петербурге явка к 15:00 по мск составила 16,34%. Онлайн-голосование в городе не проводится.

Кто следит за нарушениями

На всех участках есть видеонаблюдение. При этом трансляция передается на служебный портал

Также за голосованием следят наблюдатели от кандидатов, представители российских общественных организаций, международные наблюдатели, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за 15 марта.

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